Addio Milan, si sbloccano due cessioni: offerte in arrivo

Il Milan non lavora solo alle entrate, le prossime due cessioni sembrano ormai prossime. Vediamo di chi si tratta.

Il Milan è la squadra più attiva in Serie A in questo calciomercato estivo. Con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, Moncada e Furlani hanno chiuso una serie di colpi per mettere sin da subito a disposizione di Stefano Pioli una rosa competitiva. Il prossimo acquisto dei rossoneri dovrebbe essere Samuel Chukwueze del Villareal che andrebbe ad ampliare la batteria offensiva del Milan.

I rossoneri ora hanno un gran numero di giocatori offensivi in rosa visti anche gli arrivi di Okafor, Pulisic e Luka Romero. I due nomi in attacco che potrebbero quindi lasciare il capoluogo lombardo, visto che non fanno più parte del progetto tecnico, sono Divock Origi e Ante Rebic.

Le situazioni di Origi e Rebic

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Origi e Rebic sono ormai fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli. Per il centravanti belga, il Milan chiede tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Il giocatore – che guadagna 4 milioni di euro a stagione – potrebbe tornare il Premier League, sulle sue tracce c’è il West Ham.

Per quanto riguarda Rebic, invece, sulle sue tracce c’è il Besiktas. I rossoneri potrebbero lasciar partire l’attaccante croato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Qualora dovessero concretizzarsi le due cessioni, il Diavolo dovrà decidere cosa fare: puntare su Colombo oppure andare su un altro giovane centravanti.