Clamoroso Milan, è fatta per l’attaccante: fissate le visite mediche

Ultim’ora clamorosa per il Milan, è fatta per l’attaccante. Sono già state fissate le visite mediche per il centravanti.

Dopo aver chiuso vari colpi a centrocampo, come Loftus-Cheek e Reijnders, e alcuni sulle fasce come Luka Romero e Christian Pulisic, il Milan ha deciso di affondare il colpo per l’attaccante.

Nelle ultime ore si era stato rilevato un raffreddamento per quanto riguarda la pista che conduceva a Mehdi Taremi, i rossoneri hanno così deciso di virare su un altro profilo. Si tratta Noah Okafor del Salisburgo che è a un passo dal vestire la maglia del Diavolo.

Noah Okafor è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Milan

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Noah Okafor è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri, infatti, stanno chiudendo l’accordo con il Salisburgo per portare l’attaccante svizzero nel capoluogo lombardo. Al club austriaco andranno tra i 13 e i 15 milioni di euro, bonus inclusi.

Inoltre, sono già state prenotate le visite mediche che dovrebbero svolgersi nella giornata di domani. Un grande colpo per il Milan che ha sbaragliato la concorrenza delle altre italiane interessate al giocatore. Inoltre, l’arrivo di Okafor non esclude quello di Chukwueze con cui si continua a trattare.