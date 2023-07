Dal Bayern al Milan, i dettagli

Il Milan può piazzare nelle prossime ore un grandissimo colpo dal Bayern Monaco, capace di spostare gli equilibri in Serie A

Sono tanti i giocatori monitorati dal Milan in questa sessione di mercato. Furlani e Moncada devono effettuare degli acquisti importanti per alzare il livello qualitativo della rosa di Stefano Pioli. La cessione di Sandro Tonali ha stravolto le strategie del club rossonero, che comunque ha incassato circa 80 milioni di euro.

Resta da capire quando sarà possibile avere Bennacer al 100%, visto che nel prossimo inverno sarà anche impegnato in Coppa d’Africa con la ‘sua’ Algeria. Lo scenario di perdere il centrocampista fino alla metà del prossimo febbraio è molto concreto. Ecco perché i rossoneri vogliono cautelarsi per bene, ricordano anche che uno dei punti deboli della scorsa stagione è stata la rosa troppo corta.

Uno dei giocatori valutati dal Milan per rinforzare la squadra è Ryan Gravenberch, centrocampista attualmente in forza al Bayern Monaco. E’ arrivato l’anno scorso dall’Ajax per circa 18,5 milioni di euro e ha collezionato 33 presenze con un gol e un assist in 937′.

Sia Nagelsmann, sia Tuchel, lo hanno considerato come una seconda scelta e quindi il suo rendimento è stato fortemente condizionato. Ecco perché vorrebbe andar via per giocare di più.

Milan, per Gravenberch c’è una folta concorrenza

A parlare della situazione di Gravenberch e dell’interesse del Milan è stato Tobi Altschaffl, giornalista della ‘Bild’, che è intervenuto ai microfoni di TV Play: “Solo a fine mercato e se ci saranno le condizioni giuste, il Bayern Monaco valuterà la cessione in prestito del giocatore. Il Milan è una possibilità, ma sul giocatore ci sono anche alcuni club di Premier League, che sta avendo dei colloqui con il club”. Insomma, portarsi a casa il centrocampista olandese classe 2002 non sarà per niente semplice per Furlani e Moncada.

L’agente di Gravenberch è Enzo Raiola, lo stesso di Bennacer. Possono verificarsi le condizioni giuste per un trasferimento in rossonero, anche se il Milan dovrà competere con i club della Premier League e questo non lascia ben sperare. Infatti, la Serie A è diventata un campionato non di primissimo piano e l’ex Ajax potrebbe anche scegliere una vetrina diversa per crescere.

Il Milan, a prescindere da tutto, prosegue la sua ricerca per il centrocampista. Il Bayern Monaco preferirebbe cedere Gravenberch in prestito, ma è chiaro che di fronte a un’offerta di 30 milioni di euro le cose potrebbero cambiare. Starà alla dirigenza rossonera l’ultima parola.