Dalla Germania al Milan: colpo da 30 milioni

Il Milan è pronto a piazzare un colpo da 30 milioni di euro direttamente dalla Germania, che alza di molto la qualità offensiva

Sono tanti i giocatori finiti nel mirino del Milan in questa sessione di mercato. Nello specifico, dopo l’addio di Sandro Tonali il reparto da rinforzare di più il centrocampo. Non basta Loftus Cheek, serve anche un altro profilo di alto livello visto anche l’infortunio grave di Ismael Bennacer.

I nomi più caldi sembrano essere Musah, Reijnders e Frattesi: resta da capire su quale profilo Furlani e Moncada punteranno con più decisione. Un altro reparto da rinforzare è l’attacco, con il Milan che cerca un centravanti da affiancare a Olivier Giroud e si monitorano soprattutto Morata e Scamacca.

Sulla trequarti, invece, il club rossonero deve assolutamente sostituire Brahim Diaz. E anche capire che fine faranno Junior Messias e Alexis Saelemaekers, oltre all’oggetto misterioso De Ketelaere. Insomma, diverse incognite per Pioli sulla trequarti con Rafael Leao unica certezza.

Servono giocatori di qualità per non ripetere la scorsa stagione e per tornare a vincere: uno di quelli che può infiammare San Siro è Jesper Lindstrom, trequartista o esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte. Uno di quelli che Glasner ha valorizzato ed è diventato oggetto del desiderio di diverse squadre in Europa.

Il Milan vuole Lindstrom: tutti i dettagli

Secondo quanto riferito dalla Bild, il Milan vuole Jesper Lindstrom dell’Eintracht Francoforte. C’è una folta concorrenza, infatti il club tedesco ha ricevuto già delle richieste da parte di Napoli, Lipsia e Newcastle. E’ già arrivata all’Eintracht un’offerta da 25 milioni di euro da parte del Lipsia, prontamente rifiutata.

Il Milan è avvisato, per mettere le mani su Lindstrom l’Eintracht vuole almeno 30 milioni di euro. Una cifra importante, che però permetterebbe al club rossonero di mettere le mani su un giocatore di altissimo livello, che nell’ultima stagione ha collezionato 38 presenze in tutte le competizioni, 9 gol e 4 assist.

E soprattutto, Lindstrom ha nelle sue qualità anche l’adattamento a più ruoli della trequarti, dando delle opzioni importanti al proprio allenatore. Una caratteristica che farebbe bene a Pioli, che in più di un’occasione si è ritrovato in difficoltà sulla fascia destra e dietro la punta.

Lindstrom al Milan è una possibilità concreta, però va superata la concorrenza degli altri club europei e la dirigenza rossonera non parteciperà ad aste. Sarà decisiva la volontà del trequartista danese, che avrebbe anche in Simon Kjaer un grande sponsor vista la loro amicizia.