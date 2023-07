Il Milan completa il capolavoro: un altro colpo dopo Chukwueze

Il Milan, muovendosi abilmente sul mercato, sta per chiudere un altro colpo dopo Chukwueze: ecco quale sarà il nuovo affare per Giorgio Furlani.

Il Milan sta procedendo a colpi di mercato verso la prossima stagione che disputerà tra Serie A e coppe. Giorgio Furlani sta stupendo i più scettici e, grazie all’operazione in uscita di Sandro Tonali, si sta muovendo abilmente sul mercato. E infatti adesso sta lavorando per mettere a segno un nuovo colpo in entrata. Ecco di chi si tratta.

L’ultimo affare andato in porto per il club rossonero è quello di Noah Okafor, che a ‘Milan TV’ ha parlato così della sua decisione di trasferirsi alla corte di Stefano Pioli: “È un sogno che si avvera, sono felice: sono in club ricco di storia. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi a San Siro. Ho giocato contro il Milan in Champions League, lì è nato l’interesse. Poi un paio di settimane fa ho ricevuto la notizia, ero contento perché volevo solo il Milan. Ammiravo Kakà e Ronaldinho, cerco di imparare da leggende così per arrivare al loro livello o anche meglio”.

Ma questo non è l’ultimo colpo di mercato che il Milan ha in mente. Nel mirino resta infatti anche un giocatore seguito da diverso tempo e in forza al Valencia. Si tratta di Yunus Musah, centrocampista centrale classe 2002. Il punto della situazione sul giocatore.

Calciomercato Milan, Furlani lavora per un nuovo colpo: ecco la situazione legata al futuro di Musha

Yunus Musah è un profilo che il Milan, e non solo, insegue da tempo. Il Valencia per privarsi di lui pretende una cifra non esattamente bassa, ma il centrocampista è un classe 2002 quindi vale anche l’investimento che il club rossonero vorrebbe fare per lui. Secondo Gianluca Di Marzio, quindi, c’è l’intenzione di procedere.

Il Milan vuole, quindi, procedere per l’operazione legata a Musah. L’intenzione sarebbe quella di non spendere più di 15 milioni di euro più bonus per lui, anche se il Valencia vorrebbe di più e starebbe sperando in un’asta per ottenere dalla sua cessione quanto più possibile. In ogni caso, come riferito appunto da Di Marzio, Furlani continua a trattare per lui anche se il tempo stringe.