Il Milan procede spedito per Reijnders: la posizione dell’AZ davanti alla prima offerta

Il Milan vuole fortemente Tijjani Reijnders. Trattativa in fase avanzata con l’AZ Alkmaar, c’è la prima offerta ufficiale dei rossoneri. Dopo l’acquisto di Loftus-Cheek, in arrivo un altro rinforzo importante per il centrocampo di mister Pioli.

Proprio Stefano Pioli ha dato l’ok alla proprietà per imbastire la trattativa. C’è il gradimento della società rossonera e anche quello del calciatore, con lui c’è già un principio di accordo. Resta da convincere la proprietà olandese, che fa ancora resistenza.

Il calciomercato del Milan non si ferma dopo l’acquisto di Loftus-Cheek dal Chelsea e Sportiello dall’Atalanta. Il club rossonero ha avviato i contatti con l’AZ per Reijnders, talentuoso centrocampista centrale classe ’98. L’olandese è reduce da una grande stagione: 7 gol e 12 assist in 54 partite tra Eredivisie, Conference League e coppe nazionali. Il Diavolo è all’assalto.

Milan-Reijnders, prima offerta all’AZ Akmaar

Il muro olandese è difficile da abbattere. L’AZ ha da poco rifiutato un’offerta di 14 milioni dalla Premier League per il suo gioiellino: non intende scendere a compromessi. Il Milan prova a far breccia puntando sulla volontà del calciatore, che ha sempre e solo giocato in Olanda e vorrebbe provare una nuova esperienza.

La prima offerta dei rossoneri, tra parte fissa e bonus, è di circa 19 milioni di euro. I dirigenti del club olandese ci pensano. Considerano il loro numero 6 un giocatore fondamentale per la rosa. Proveranno fino all’ultimo a trattenerlo. Ma se l’offerta sarà soddisfacente asseconderanno le richieste del calciatore. Le parti sono al lavoro, c’è ottimismo.