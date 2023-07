Il Milan snobba Kamada, ma il suo futuro potrebbe essere in Serie A: le ultime

Nonostante il Milan abbia fatto dietrofront sul suo acquisto, Daichi Kamada potrebbe comunque arrivare nel campionato italiano.

Il centrocampista nipponico è in attesa di scoprire la sua prossima squadra sin dallo scorso 30 giugno, data in cui è scaduto il suo precedente contratto con l’Eintracht Francoforte.

Sembrava tutto fatto per il suo approdo in rossonero, ma l’improvviso cambio di dirigenza ha compromesso la fumata bianca dell’operazione: le trattative erano state condotte in prima persona da Paolo Maldini e Ricky Massara e, in seguito ai loro addii, l’interesse del Milan nei confronti del trequartista è scemato.

Kamada, una big di Serie A tenta il colpo a zero: le ultime

Difatti, i nuovi responsabili delle operazioni di calciomercato del Diavolo, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani intendono destinare l’ultimo slot vacante per il tesseramento di calciatori extra-comunitari a Samuel Chukwueze, in arrivo dal Villarreal nei prossimi giorni.

L’acquisto dell’esterno nigeriano ha dunque chiuso definitivamente le porte di Milanello a Kamada, che dovrà ora trovarsi una nuova destinazione. È possibile, però, che questa si trovi comunque in Italia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe piombata sulle tracce dell’ex Eintracht. Per poter mettere a segno il colpo a parametro zero, però, il club di Claudio Lotito dovrà vedersela con l’accesa concorrenza dell’Atletico Madrid.

L’interesse biancoceleste è sorto in seguito alla cessione di Sergej Milinkovic Savic all’Al-Hilal. La rosa di Maurizio Sarri necessita infatti di un centrocampista che possa colmare l’importante vuoto lasciato in rosa dal serbo. Pur non trattandosi di una mezz’ala pura, l’allenatore laziale è comunque fiducioso di poter arretrare il raggio d’azione di Kamada in mezzo al campo, inserendolo senza particolari problemi all’interno del suo 4-3-3.