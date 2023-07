Kamada-Milan, non solo slot extracomunitario: spunta una nuova problematica

I rossoneri continuano a monitorare la situazione Kamada. La trattativa, però, è ad un punto fermo. Spunta un nuovo ostacolo!

Il Milan è sempre sulle tracce del 26enne giapponese. La trattativa al momento è in stand-by. I rossoneri hanno ceduto Tonali ma hanno priorità di rinforzarsi in altri ruoli e prendere Kamada vorrebbe dire occupare lo slot da extracomunitario disponibile, impedendo l’acquisto di un esterno come Chukwueze.

Giocatori diversi tra loro, ma il Milan sarà chiamato a scegliere. Al momento la trattativa per il giapponese è completamente congelata, nonostante i vari accordi col giocatore. L’ufficialità di Loftus-Cheek lascia solamente un posto a disposizione come extracomunitario per i nuovi acquisti. Spunta, però, un nuovo ostacolo!

Doppio ostacolo per Kamada: affare a rischio!

Già c’è il problema slot da extracomunitario che ha portato ad una brusca frenata dell’acquisto di Kamada. Nessun problema fisico, tantomeno alcun problema di richieste economiche o di indisponibilità di denaro. Problema “di gestione” per il giapponese.

Dal 12 gennaio al 10 febbraio 2024, in Qatar, andrà in scena la Coppa d’Asia. Kamada, essendo giapponese, rischia di saltare totalmente un mese di Serie A. La sua Nazione è una delle favorite alla vittoria finale e potrebbe rendere indisponibile il calciatore per un periodo importantissimo della stagione rossonera.

Ulteriore frenata brusca nell’affare che ha portato, secondo alcune voci, la Roma all’inserimento nella trattativa dopo che Frattesi sembra destinato all’Inter. Il Milan deve riflettere velocemente se vorrà acquistare il quasi 27enne, ma questi due scogli riscontrati (slot extracomunitario e Coppa d’Asia) non faciliteranno per nulla la chiusura della trattativa.