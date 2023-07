L’allenatore spinge: vuole il rossonero!

Il calciomercato procede tra trattative e operazioni in chiusura: c’è un allenatore in Serie A che spinge per avere un rossonero. Ecco di chi si tratta.

Il calciomercato procede anche in questa sessione estiva, non senza colpi di scena dietro l’angolo. Il Milan sta continuando a lavorare per portare in rosa obiettivi specifici, ma anche sulle operazioni in uscita. A questo proposito c’è un rossonero nello specifico che potrebbe dire addio. Un allenatore di un club di Serie A lo vuole fortemente.

Il Milan sta man mano annunciando tramite i propri canali i giocatori per cui man mano si stanno portando a termine le diverse operazioni. Mancano ancora dei reparti da andare a coprire ma Giorgio Furlani sta comunque facendo del proprio meglio per dare a Stefano Pioli i rinforzi richiesti in vista della prossima stagione.

Oltre alle entrate, si lavora perciò anche sulle uscite. Sono, infatti, diversi i giocatori che non rientrano più nei piani dei rossoneri e per cui si sta cercando una collocazione. Tra gli altri poi c’è anche Junior Messias, che piace tanto a un club di Serie A. Ecco di chi si tratta.

Milan, Messias può partire ma senza lasciare la Serie A: lo vuole fortemente Juric

Il Milan sta attendendo prima di tutto il resto l’arrivo di Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar. L’operazione appare in dirittura d’arrivo quindi si attende solo che tutto venga reso ufficiale. D’altro canto, però, nelle ultime ore in casa rossonera sta facendo parlare anche la possibile cessione di Junior Messias. Secondo quanto riferito da ‘MilanNews.it’, il brasiliano piace molto a Ivan Juric.

Il Milan ha riscattato Junior Messias, a titolo definitivo, lo scorso anno dal Crotone. Dopo un anno in prestito il giocatore è stato acquistato ma ciò non toglie che potrebbe già partire nel corso di questa sessione estiva di mercato. Il Torino di Urbano Cairo sembra fare sul serio per lui, specialmente per un motivo: Ivan Juric lo considera perfetto per la trequarti della sua squadra. La volontà del tecnico granata potrebbe incidere non poco sul destino del numero 30 rossonero.