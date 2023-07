Mercato Milan, sondaggio per il grande ex: ingaggio folle

Le novità di calciomercato sembrano non finire mai, il Milan ha effettuato un sondaggio per un grande ex.

Dopo l’acquisto di Loftus-Cheek e Pulisic, il Milan non intende fermarsi nel mercato riguardante le entrate. Nelle ultime ore è arrivata la chiusura per Reijnders, il centrocampista olandese rinforzerà il centrocampo di Stefano Pioli, che ha perso Sandro Tonali.

Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari, il calciatore del PSV sbarcherà a Milano oggi stesso per iniziare la sua avventura in rossonero. La volontà della dirigenza è quella di prendere anche Musah prima della partenza per la tournée in USA, le prossime 48 ore saranno decisive.

Mercato Milan, sondaggio per Aubameyang: stipendio mostruoso!

Il noto esperto di mercato ha riferito inoltre che il Milan ha fatto un sondaggio esplorativo per Pierre-Emerick Aubameyang, ex attaccante rossonero, ritenuto però difficile visto l’ingaggio folle che percepisce al Chelsea (circa 10 milioni l’anno).

Al momento, il favorito per il reparto offensivo è Mehdi Taremi, attaccante del Porto classe 92′. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2024 ed è considerato molto vicino al club rossonero, che lo vedrebbe affiancare Olivier Giroud.