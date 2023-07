Milan, decisione a sorpresa: è incedibile

Il Milan è concentrato sulle entrate e sulle uscite in ottica calciomercato ma su un giocatore ha deciso: resterà alla corte di Stefano Pioli.

Il Milan ha iniziato a lavorare, in ritiro, al seguito di Stefano Pioli per la prossima stagione. Ci sono ancora dei reparti da andare a completare con le operazioni di mercato in vista della prossima stagione. Uno di questi è ad esempio quello offensivo, per cui ci sono nomi sul tavolo delle trattative. Ma, nel frattempo, è arrivata anche una decisione a sorpresa. Il giocatore non sarà ceduto.

Stefano Pioli ha ritrovato i suoi giocatori in ritiro e ha iniziato, nel frattempo, a lavorare anche con i nuovi arrivati. I profili comprati dal club tramite Giorgio Furlani si sono già messi a disposizione del mister. In casa rossonera c’è la voglia di far bene, riscattando la scorsa stagione e puntando sempre al meglio.

Oltre alle operazioni in entrata già concluse e a quelle su cui si sta ancora lavorando, il club sta pensando anche a come piazzare i profili in esubero. Tra questi ultimi, però, a sorpresa non rientra il nome di Tommaso Pobega. Il centrocampista resterò perciò a Milano e sarà a disposizione del suo allenatore per la stagione 2023/24.

Calciomercato Milan, Pobega non sarà ceduto: resterà alla corte di Pioli

Tommaso Pobega, nel corso della passata edizione della Serie A, non ha trovato moltissimo spazio nonostante i tanti impegni affrontati dal Milan tra campionato e coppe. Ma si è fatto trovare pronto quando Stefano Pioli ne ha avuto bisogno. Per questo motivo il club rossonero, come riferito da ‘TMW’, ha deciso di chiudere alla sua cessione. Nonostante il forte pressing del Torino per riaverlo in rosa.

Tommaso Pobega, quindi, come riferito anche indirettamente dall’agente, sarà un giocatore su cui Pioli potrà contare. Specialmente dopo la partenza di Sandro Tonali. Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders saranno gli altri due profili su cui affidarsi all’occorrenza. Niente di fatto quindi per il Torino di Ivan Juric che negli ultimi giorni ha provato a capire se ci fossero margini per riavere il centrocampista in rosa.