Milan, ritorno di fiamma per Kamada? C’è la decisione del club

Gli ultimi giorni hanno visto il Milan come grande protagonista del mercato in Serie A. Dal ricavato della cessione di Tonali sono stati acquistati ben cinque giocatori: Pulisic, Romero, Reijnders, Loftus-Cheek, Okafor. In aggiunta anche Samuel Chukwueze è pronto ad aggregarsi al gruppo di Stefano Pioli: l’affare con il Villareal è infatti ai titoli di coda.

Dall’altro lato dell’ingresso di Milanello ci sono altrettanti rossoneri destinati a lasciare il Diavolo. Sulla lista dei cedibili figurano infatti Divock Origi, Ante Rebic, Marko Lazetic, Alexis Saelemaekers Junior Messias, Mattia Caldara. Per i cinque attaccanti non si è ancora palesato nessun acquirente seriamente intenzionato a rilevarne il cartellino, mentre sul difensore più squadre si sono dette interessate.

Decisione importante sullo slot da extracomunitari: la situazione su Kamada

Intanto, per quanto riguarda gli slot da extracomunitari, la Figc ha appena deciso che svizzeri e britannici sono da considerarsi comunitari già da questa sessione.

Notizia splendida per il Milan che ha già acquistato Loftus-Cheek, inglese, e Okafor, svizzero, ragion per cui per completare la rosa potrebbe vorare su altri nomi extracomunitari.

Da escludere però le piste che portano a Kamada e Taremi, entrambi ormai furoi dalla lista degli obiettivi.

Un nome uscito nelle ultime ore, soprattutto per il futuro, è quello di Alejo Veliz, attaccante classe 2003 del Rosario Central. Il giocatore piace molto a Moncada e Furlani e presto potrebbero tentare l’affondo decisivo.