Milan scatenato sul mercato, in chiusura anche per Chukwueze: le cifre e i dettagli

Si avvicina alla chiusura la trattativa tra il Milan e il Villareal per Chukwueze: le cifre e i dettagli dell’operazione.

Il Milan si sta apprestando a chiudere l’ennesimo colpo di questa sessione estiva di calciomercato. Dopo Ruben Loftus-Cheek, Marco Sportiello, Luka Romero, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Noah Okafor si avvicina la chiusura anche per Samuel Chukwueze dal Villareal.

I rossoneri entro l’inizio della prossima settimana culmineranno una rincorsa durata intere settimane. Forti dell’intesa trovata da tempo con il giocatore, hanno spinto il Sottomarino Giallo ad abbassare la richiesta economica in modo da accontentare tutti.

Le cifre e i dettagli della trattativa

Dopo aver chiuso nella giornata di ieri la trattativa per Noah Okafor, il Milan ha deciso di mettere il piede sull’acceleratore anche nella trattativa con il Villareal per Samuel Chukwueze. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo e l’intesa dovrebbe essere trovata sui 20 milioni di euro più bonus.

Il calciatore, che aveva trovato da tempo un accordo con i rossoneri, firmerà un quinquennale. La chiusura definitiva dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana e dopodiché si procederà con le visite mediche. L’arrivo di Chukwueze – che settimana prossima dovrebbe raggiungere anche i suoi compagni negli Stati Uniti – sancisce la fine definitiva delle trattative sia per Taremi sia per Kamada. Il Milan ha deciso di occupare con il nigeriano l’ultimo slot disponibile per gli extracomunitari.