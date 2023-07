Milan su Bakayoko, arrivano conferme dall’Olanda

Bakayoko potrebbe finire al Milan: dall’Olanda confermano le voci su un possibile trasferimento ai rossoneri.

La stagione del Milan comincerà ufficialmente lunedì 10 luglio quando a Milanello inizierà il ritiro estivo. Dopo gli esoneri di Maldini e Massara, a operare per mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa competitiva sono Moncada e Furlani. Negli scorsi giorni, i rossoneri hanno salutato Sandro Tonali che, dopo tre stagioni, si è trasferito al Newcastle. Il centrocampista italiano, però, è stato repentinamente rimpiazzato da Ruben Loftus-Cheek che ha ereditato proprio il numero 8 indossato dall’ex centrocampista del Brescia.

Per il Milan non sono finite le trattative con i Blues. Infatti, negli ultimi giorni è stato trovato l’accordo con il club londinese per Christian Pulisic che si aggiunge alla batteria dei laterali offensivi destri a disposizione di Pioli. Un altro affare che ha riguardato il Milan e il Chelsea è stato quello legato a Tiémoué Bakayoko che ha salutato i rossoneri il 30 giugno alla scadenza del prestito. Il francese, una volta rientrato al Chelsea, è stato svincolato con un anno di anticipo e al momento non ha ancora una squadra. Il Bakayoko su cui questa volta sta lavorando il Milan, però, non è lui ma si tratta di Johan Bakayoko.

Il Milan lavora su Johan Bakayoko

Nonostante l’arrivo di Pulisic, il Milan sta lavorando anche su un’altra ala destra: Johan Bakayoko. Secondo quanto riportato dal giornalista olandese – molto legato all’ambiente PSV – Rik Elfrink, l’ala classe 2003 è finita nel mirino dei rossoneri. Al momento, però, anche il Lipsia ha puntato i riflettori sul belga e si preannuncia un duello di mercato. Dopo essere cresciuto calcisticamente in vari settori giovanili di club belga, Bakayoko nel luglio del 2019 si è trasferito in Olanda al PSV Eindhoven. Dopo una trafila nelle giovanili, l’exploit è avvenuto con la seconda squadra nella stagione 2021-22 in cui ha realizzato 17 reti in 32 presenze.

Nell’ultima stagione c’è stato il passaggio in pianta stabile nella prima squadra con cui ha totalizzato 24 presenze tra le varie competizioni in cui ha realizzato 7 reti. Negli ultimi mesi è arrivato anche il debutto con il Belgio, con cui ha totalizzato quattro presenze e una rete nell’ultima partita giocata contro l’Estonia.

Johan Bakayoko potrebbe andare ad aggiungersi ad una batteria di esterni offensivi destri rossoneri che al momento è molto folta. In attesa dell’ufficialità di Pulisic, il Milan ha in rosa anche Junior Messias e Alexis Saelemaekers: troppi quattro giocatori per una sola maglia. Il principale candidato ad uscire sembra essere l’ex giocatore del Crotone che è finito nel mirino del Bologna.