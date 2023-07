Non solo Musah, doppio colpo a centrocampo per il Milan: occasione dalla Serie A

Il Milan continua a lavorare per migliorare il centrocampo. Oltre a Musah, potrebbe arrivare un giocatore della Serie A.

Moncada e Furlani stanno continuando a lavorare sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Nella giornata di sabato è arrivata l’ufficialità per il passaggio di Okafor in rossonero e presto potrebbe arrivare anche la chiusura della trattativa per Chukwueze dal Villareal.

Oltre al reparto offensivo, però, il Milan sta lavorando anche per migliorare la linea metodista. Uno dei nomi su cui è forte l’interesse del Diavolo è quello di Yunus Musah del Valencia, ma potrebbe non essere l’unico nuovo centrocampista. Il Milan, infatti, sta lavorando anche per Nico Dominguez del Bologna.

Le ultime sulle trattative del Milan a centrocampo

Dopo gli innesti di Loftus-Cheek e Reijnders, i rossoneri vogliono migliorare ulteriormente il centrocampo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan sta continuando a trattare con il Valencia per Yunus Musah. Per il centrocampista statunitense il club spagnolo chiede 25 milioni di euro, ma i rossoneri non vorrebbero andare oltre i 13-15 milioni.

Oltre a Musah, però, i dirigenti del Milan stanno lavorando anche per Nico Dominguez che potrebbe arrivare a Milano anche insieme al centrocampista statunitense. Il centrocampista argentino, infatti, ha il contratto in scadenza con il Bologna – con cui molto probabilmente rinnoverà – ma non è detto che non possa lasciare ugualmente i rossoblù.