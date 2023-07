Non solo Rebic al Besiktas, presentata un’offerta per un altro attaccante

Prosegue il mercato in uscita del Milan dopo la cessione di Rebic, vediamo di chi si tratta.

Il Milan è stata una delle squadre più attive del nostro campionato in questo calciomercato estivo. Dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, sono arrivati ben otto acquisti ma non è finita ancora. I rossoneri, infatti, ora puntano a sfoltire la rosa di Stefano Pioli e l’obiettivo e quello di cedere i vari esuberi che non rientrano nei piani dell’allenatore parmigiano.

Nelle scorse ore, Ante Rebic è stato ceduto al Besiktas a titolo definitivo per 500mila euro più bonus che potrebbero arrivare fino ai due milioni di euro. Il club turco, però, potrebbe fare ancora compere in quel di Milano. Nelle ultime ore, infatti, è stato messo nel mirino Junior Messias.

Dopo Rebic, interesse del Besiktas anche per Messias

Junior Messias è un altro dei giocatori che non rientra più nei piani tattici di Stefano Pioli. Sull’esterno brasiliano negli scorsi giorni aveva puntato i riflettori il Torino ma, al momento, i Granata sembrano essere stati superati.

L’ex esterno del Crotone, infatti, potrebbe lasciare Milano e raggiungere il suo ormai ex compagno di squadra Ante Rebic. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Besiktas è pronto a offrire al Milan una cifra tra i due e i tre milioni di euro per accaparrarsi il cartellino di Messias.