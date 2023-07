Reijnders-Milan, affare in chiusura? Indizio direttamente dall’Olanda

Il centrocampista dell’AZ sembra vicinissimo a vestire la maglia del Milan. I club sono in trattativa. Occhio all’indizio dall’Olanda!

Il Milan ha deciso come muoversi e la trattativa per il centrocampista olandese è nelle fasi più calde. L’offerta è stata ben definita, ma le parti non hanno ancora chiuso un accordo. Tijjani Reijnders è vicinissimo a vestire la casacca rossonera per la prossima stagione, ma prima bisognerà trovare l’accordo definitivo con l’AZ Alkmaar. Un indizio spinge il calciatore verso il Milan.

L’olandese spinge per la chiusura: novità in arrivo?

Nell’ultima amichevole giocata dall’AZ, contro lo Standard Liegi, non figurava il nome di Tijjani Reijnders. Il match è stato vinto per 4-3 ma del centrocampista olandese non ve ne è stata traccia. Il test si è disputato in tre tempi da mezz’ora ciascuna. Nel primo tempo ha trovato spazio Milos Kerkez, giocatore vicinissimo al vestire la maglia della Lazio. Ma a differenza dell’ungherese, di Reijnders nessuna traccia.

Il quasi 25enne non ha giocato nemmeno un minuto nemmeno nella scorsa amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. Un piccolo dettaglio che alimenta notevolmente le speranze del tifo rossonero. Affare al momento bloccato, ma sembra che l’olandese stia spingendo al massimo per far trovare un intesa tra i club il prima possibile.

L’AZ ha rifiutato la prima offerta presentata dai rossoneri ed insiste sulla richiesta di 25 milioni di euro. Furlani e Moncada stanno studiando l’offerta ideale per provare a chiudere quanto prima l’affare, regalando il centrocampista a Pioli già prima della partenza per la torunée in America.

I due starebbero pensando di alzare la parte fissa (circa 20 milioni), abbassando quella variabile. Reijnders ha già l’accordo coi rossoneri per un quinquennale da 1,7 milioni di euro a stagione e sta spingendo il più possibile per la chiusura. L’esclusione dalle amichevoli precampionato è un indizio che pende esclusivamente a favore dei rossoneri. Nelle prossime ore è previsto un contatto con gli intermediari per provare a chiudere.