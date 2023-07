UFFICIALE- Reijnders è del Milan: il comunicato del club

La società rossonera ha diramato un comunicato in cui dichiara di aver acquistato il centrocampista olandese. Vediamo meglio nel dettaglio.

Dopo la cessione di Sandro Tonali, i tifosi rossoneri aspettavano un colpo di mercato in grado di dare nuova benzina al loro tifo. Oltre all’assenza del giocatore italiano, il centrocampo rossonero dovrà fare a meno anche di Bennacer per un lungo lasso di tempo.

Oltre a Loftus Cheek, il Milan ha ufficializzato un nuovo centrocampista: parliamo di Tijjani Reijnders, giocatore olandese proveniente dall’AZ Alkmaar.

La notizia è stata data dalla stessa società rossonera sul suo sito ufficiale, con un comunicato che recita così:

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar. Il centrocampista olandese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Nato a Zwolle il 29 luglio 1998, Tijjani cresce nel Settore Giovanile del Twente, squadra con la quale gioca fino al 2015 per poi rientrare per una stagione al PEC Zwolle dove debutta in Prima Squadra il 13 agosto 2017 (Zwolle-Roda JC 4-2); la stagione seguente si traferisce all’AZ Alkmaar dove disputa due campionati con la squadra Under 21 prima di esordire in Prima Squadra