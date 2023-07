Vicinissimo al Milan un anno fa: l’amico di De Ketelaere torna in Olanda

Un anno fa l’amico di Charles De Ketelaere è stato vicino al Milan, adesso proseguirà la sua carriera altrove: tutti i dettagli

L’anno scorso, il Milan ha puntato quasi l’intero budget su Charles De Ketelaere. Dopo una lunga ed estenuante trattativa, Paolo Maldini e Frederic Massara riuscirono a mettere le mani sul trequartista belga.

Al Club Brugge andarono oltre 30 milioni di euro, una cifra che grava ancora oggi sulla testa del giocatore visto il suo scarso rendimento. La dirigenza del club rossonero è stata sostituito, con Furlani e Moncada che hanno assunto poteri più rilevanti per quanto riguarda il mercato.

Ed è chiaro che cambiando i dirigenti e la metodologia di lavoro, cambiano anche gli obiettivi per il Milan. La ricerca di un attaccante prosegue ancora oggi, ci sono diversi profili valutati come per esempio Gianluca Scamacca e Alvaro Morata.

Perché Olivier Giroud non può fare tutto da solo, Divock Origi non si è dimostrato all’altezza per vari motivi e Ibrahimovic si è ritirato. Serve, dunque, un nuovo giocatore a disposizione di Stefano Pioli.

Nei mesi scorsi uno dei giocatori finiti nel mirino di Maldini e Massara è stato Noa Lang, capace di giocare in quasi ogni posizione dell’attacco nascendo come ala sinistra, ruolo ricoperto da Leao.

Milan, Noa Lang torna in Olanda: giocherà nel PSV

La scorsa estate soprattutto, il Milan aveva provato ad acquistare Noa Lang dal Club Brugge. L’esterno offensivo olandese, invece, è tornato in Olanda: ha infatti trovato l’accordo con il PSV che lo ha acquistato per 12,5 milioni di euro. Lang ha giocato in Belgio con De Ketelaere e dunque, i due non si ritroveranno al Milan.

Il club rossonero ha altri piani, vuole un altro tipo di giocatore per rinforzare l’attacco. A maggior ragione dopo che è arrivato il rinnovo di Rafael Leao. Lang ha firmato un contratto fino al 2028, legandosi a un’altra big dell’Eredivisie dopo il passato nell’Ajax. La scorsa stagione ha giocato 40 partite in tutte le competizioni, segnando 12 gol con 8 assist.

Il Milan, ad oggi, è al lavoro per acquistare nuovi giocatori dal centrocampo in su dopo l’addio di Sandro Tonali. Loftus Cheek non basta a Pioli, che cerca un preciso tipo di giocatore. La rivoluzione della rosa dopo gli addii di Maldini e Massara è percettibile. La sensazione è che da qui a breve possa esserci qualche sorpresa, nonostante le tante critiche dei tifosi rossoneri nei confronti di Cardinale.