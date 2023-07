“Voglio giocare!”, assist a Milan e Inter: può partire l’assalto

Assist di mercato per Milan ed Inter, che potrebbero di nuovo vedersi contrapposti in un derby di operazioni? Le parole del giocatore non lasciano dubbi.

Il Milan e l’Inter sono alla ricerca di un giocatore che possa permettere loro di essere sicure dell’affare ma che possa anche cercare di garantire quanta più prospettiva possibile. Per questo motivo entrambe le squadre di Milano sono interessate a un profilo in particolare. È arrivato un assist di mercato? Le novità.

Sia il Milan sia l’Inter hanno bisogno di un giocatore in attacco che possa garantire gol e anche un livello alto di qualità e tecnica. Il Milan per far rifiatare, senza abbassare il livello, Olivier Giroud. L’Inter per coprire il posto lasciato vuoto da Romelu Lukaku, per cui sono state definitivamente chiuse le porte di qualsiasi trattativa con il Chelsea.

A tutta questa cornice, per rossoneri e nerazzurri, corrisponde il nome di Folarin Balogun. Il giocatore è di proprietà dell’Arsenal, che chiede per la sua cessione almeno 40 milioni di euro. Per ultimo, a parlare è stato lo stesso attaccante 22enne che è alla ricerca principale di un fattore in vista della prossima stagione. Ecco le sue parole che fanno comodo a Inter e Milan.

Milan-Inter, che assist di mercato. Le parole di Balogun non lasciano molti dubbi: è pronto a partire

Il giocatore dell’Arsenal, su cui c’è specialmente l’Inter ma che comunque è osservato anche dal Milan, ha parlato a ‘AFTV’ al ‘MetLife Stadium di East Rutherford’. Le parole di Balogun sono state perciò chiare: “Io guardo sempre avanti, in ogni cosa. Sono pronto per la nuova annata, provo quelle sensazioni dell’inizio di stagione, scalpito per tornare a ballare. Voglio giocare, vedremo cosa succederà“.

Parole che fanno intendere come l’attaccante classe 2001 sia anche pronto a lasciare l’Arsenal per approdare in nuovi lidi. L’intenzione è quella di trovare una squadra che lo faccia giocare, che lo renda protagonista. In questo senso l‘Inter ci sta seriamente pensando, dopo la chiusura definitiva della trattativa per Romelu Lukaku. Ma l’idea stuzzica anche il Milan, sempre bisognoso di una riserva di Olivier Giroud.