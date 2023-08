Bologna-Milan, Thiago Motta nei guai: ne ha persi due

Manca sempre meno all’inizio ufficiale del campionato di Serie A. Il Milan è subito atteso ad una prima giornata abbastanza insidiosa.

La squadra di Stefano Pioli è senza dubbio una delle regine di questo calciomercato, se non la regina indiscussa. Il club ha perso calciatori come Tonali o come Brahim Diaz e De Ketelaere ma ha investito molto e sono arrivati diversi colpi in tutti i reparti. A dire il vero il calciomercato non è neanche finito e il dg Furlani è al lavoro per colmare le ultime lacune del club rossonero.

Ma dopo tanto calciomercato è finalmente tempo di far parlare il campo. Sabato alle ore 18 inizierà ufficialmente il campionato, la prima partita vedrà in campo il Napoli campione d’Italia in carica, impegnato in una trasferta ‘calda’ come quella contro il neo promosso Frosinone, club ancora al lavoro sul mercato. Gli azzurri vogliono confermarsi ma ci sono tante pretendenti all’orizzonte.

Tra queste c’è il Milan, squadra che debutterà in un’insidiosa trasferta al Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta. Una sfida quasi di cartello con il club felsineo che è stato tra le rivelazioni dello scorso anno: la squadra rossoblù vuole ripetersi o meglio migliorare i risultati passati, ma non sarà facile e il mercato sta ulteriormente complicando le cose. Le ultime notizie ufficiali complicano i piani del tecnico italo-brasiliano in vista della sfida al Milan.

Milan, la doppia cessione ‘favorisce’ Pioli

Mancano poche ore all’inizio del campionato e il Bologna ha sorpreso tutti con una duplice importante cessione. Da un lato il bomber degli ultimi anni, l’esperto austriaco Marko Arnautovic, si è trasferito all’Inter; dall’altro invece il faro del centrocampo Schouten è stato ceduto agli olandesi del Psv e la società emiliana ha incassato oltre 25 milioni di euro da questa doppia cessione. Se le casse sorridono non vale lo stesso per Thiago Motta in totale emergenza in vista dei prossimi impegni. Contro il Milan il tecnico dovrà fare di necessità virtù con operazioni di ripiego per quel che riguarda l’undici titolare.

In attacco probabile l’impiego del giovane talento Zirkzee, in attesa di rinforzi che sicuramente non saranno pronti per la sfida con i rossoneri. Situazione ancora più complicata a centrocampo dove anche l’altro perno Dominguez è oggetto del desiderio di diversi club italiani ed europei e sul calciatore c’è anche il Milan stesso. Un problema non da poco per il Bologna che dovrà lavorare con le forze a disposizione in vista di un debutto abbastanza delicato in campionato e il Milan, con i suoi tanti nuovi acquisti, ha subito gran voglia di stupire.