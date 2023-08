Calciomercato Milan, Giroud ha rifiutato una super offerta dall’Arabia: la cifra

In questo pazzo calciomercato c’è anche chi dice di no alle offerte arabe. Giroud è fra questi, la cifra monstre direttamente dall’Arabia!

L’attaccante francese del Milan è molto legato ai colori rossoneri. Il 36enne vorrebbe chiudere la carriera a Milano e, nonostante l’età, è pronto a rifiutare offerte incredibili giunte dall’estero. Il giocatore ha detto no alla cifra monstre giunta dall’Arabia. Continuerà con i rossoneri e viaggia dritto verso una maglia da titolare contro il Bologna.

Giroud resta a Milano, cifra da capogiro rifiutata!

Secondo Nicolò Schira, Olivier Giroud avrebbe rifiutato una ricca offerta da un club saudita. La trattativa sarebbe stata avviata circa 2 mesi fa, all’apertura della sessione estiva del calciomercato, ma è stata immediatamente rifiutata dal giocatore. Il 36enne è diventato un punto di riferimento dello spogliatoio e non ha voluto deludere i suoi compagni di squadra.

L’offerta per il francese ammontava a circa 12 milioni di euro all’anno fino al 2025 con un’opzione per prolungare. Il numero 9 dei rossoneri ha immediatamente rifiutato l’offerta poiché vuole continuare a giocare in Europa. Una scelta coraggiosa soprattutto per la sua età, ma anche per la voglia del calciatore di dimostrare che ha ancora da dare molto al calcio europeo.