Calciomercato Milan, l’allenatore non si nasconde: “Ci piace tantissimo un rossonero”

Durante la conferenza stampa l’allenatore non ha nascosto l’interesse per giocatore dei Rossoneri. Nei prossimi giorni previste novità.

In questi ultimi giorni di mercato il reparto del Milan che probabilmente subirà più modifiche è quello offensivo. Il Diavolo ha da tempo messo nel mirino Mehdi Taremi e un suo eventuale arrivo porterebbe al passaggio di Lorenzo Colombo al Monza. Intanto Raffaele Palladino, mister dei brianzoli ne ha parlato in conferenza.

Colombo-Monza, Palladino esplicito: “Ci piace tantissimo”

Come detto il futuro del giovane ex Lecce è strettamente legato a quello dell’iraniano. Se il Milan riuscirà a trovare un accordo con il Porto (che deve abbassare le pretese), allora il classe 2002 andrà al Monza, che come detto da Adriano Galliani qualche giorno fa ha già l’accordo con con i Rossoneri. Intanto ieri Palladino ha parlato della situazione in attacco:

L’attacco al momento è incompleto e speriamo che arrivi una punta. Ci piace tantissimo Colombo del Milan.

Il tecnico italiano parla quindi esplicitamente del giovane rossonero, che nei prossimi giorni potrebbe trasferirsi. Prima però il Milan dovrà chiudere per l’attaccante.