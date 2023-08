Dominguez-Milan, il giocatore prende una presa di posizione importante: le ultime

Arriva un altro colpo a centrocampo per il Milan? Le ultime sul futuro di Nico Dominguez.

Il Milan è stata la squadra italiana più attiva in questa sessione di calciomercato estiva. I rossoneri hanno chiuso ben nove colpi dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Alcuni di questi nove colpi sono arrivati proprio a centrocampo, come quelli di Musah, Reijnders e Loftus-Cheek.

Gli ultimi due si sono già messi in mostra nella prima giornata di Serie A contro il Bologna e proprio dai Felsinei potrebbe arrivare un altro centrocampista: Nico Dominguez.

Le ultime sul passaggio di Nico Dominguez al Milan

Il Milan resta vigile sulla situazione legata a Nico Dominguez. Il centrocampista argentino ha il contratto in scadenza e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo con il club rossoblù è sempre più lontano. Sul centrocampista classe 1998, come detto, c’è l’interesse dei rossoneri ma non solo.

Anche alcuni club stranieri, infatti, come il Galatasaray e il Nottingham Forest sono interessati al giocatore. Proprio il club inglese potrebbe strappare Dominguez al Milan poiché potrebbe offrire Remo Freuler al Bologna, giocatore su cui i Felsinei hanno messo gli occhi da tempo.