Fumata bianca, addio in Serie A: Milan beffato

Il Milan perde la possibilità di arrivare ad un obiettivo in mediana: le tentazioni inglesi hanno portato via un altro talento alla Serie A.

Nel corso di questa sessione di mercato il centrocampo del Milan è stato protagonista di una sorta di rivoluzione con gli innesti di ben tre nuovi elementi importanti come Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah e Tijjani Reijnders. Il tecnico rossonero Stefano Pioli si è definito soddisfatto per gli innesti arrivati in mediana e con il cambio di modulo ufficializzato nelle prime due uscite di Serie A (il 4-3-3 ormai è un punto fermo) ci sarà bisogno di tutti.

Il club di via Aldo Rossi ha cercato di finalizzare anche l’arrivo di un altro centrocampista soprattutto per cautelarsi in caso di partenza di un altro giocatore dopo Sandro Tonali. Il nome preferito dalla società e dall’allenatore era quello di Nico Dominguez del Bologna.

Niente Milan per Dominguez: va in Premier League!

Nelle scorse settimane la dirigenza milanista aveva fatto un sondaggio con il Bologna per cercare di capire se fosse possibile portare Dominguez nel capoluogo lombardo. La trattativa non era mai entrata nel vivo perché il Diavolo aveva preferito concentrarsi su altre piste che si sono poi concretizzate come quelle dei sopracitati Musah e Reijnders. Nelle ultime ore è poi stato confermato anche che Yacine Adli non lascerà la squadra in questa sessione di mercato e che sarà quindi un elemento prezioso per Pioli.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Dominguez non diventerà un giocatore del Milan perché è pronto a salutare la Serie A. È tutto fatto per il suo trasferimento in Premier League dove ad attenderlo c’è il Nottingham Forest. Il club inglese ha trovato l’accordo con il Bologna sulla base di un trasferimento a titolo definitivo in cambio di una cifra che si aggira sui 15 milioni di euro.

La formazione rossoblù mette così a segno una corposa plusvalenza vendendo uno dei suoi talenti migliori. Al contempo l’ex Atalanta Remo Freuler farà il percorso inverso unendosi al gruppo di mister Thiago Motta.

Sfuma così una pista importante per i rossoneri che avevano messo nel mirino un obiettivo di qualità e in grado di ricoprire varie zone del centrocampo. Il Milan in futuro dovrà quindi guardare verso altri lidi per cercare un rinforzo in mediana nelle future sessioni di mercato.