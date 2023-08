Il Milan ha fatto una campagna acquisti ricca di colpi, tra giovani promesse e giocatori già affermati. Manca un ultimo tassello ai rossoneri, ossia il vice Giroud. Ci sono stati tanti nomi sul tavolo, le ipotesi rimaste in piedi sembrano essere due.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a una settimana dalla fine del calciomercato, il Milan è a caccia di un vice Giroud. Infatti, per il momento, è stata bloccata la cessione del giovane Colombo, oggetto del desiderio di molte medio-piccole della Serie A e apparentemente molto vicino al Monza.

I nomi rimasti sul tavolo sono Taremi ed Ekitike, due affari complicati per due motivi diversi.

Tra Taremi ed Ekitike c’è la permanenza di Colombo

Taremi ed Ekitike sono nomi molto graditi, ma difficili da concretizzare. Per il primo il Porto chiede 15-20 milioni, il secondo invece ha un pesante ingaggio da 3,5 milioni di euro netti. Ekitike sarebbe il preferito della lista, dato che i rossoneri amano prendere e far crescere i giovani.

Se in questi ultimi giorni di mercato dovesse cambiare qualcosa o il Milan dovesse cogliere un’opportunità diversa, la punta sarà l’ultimo colpo di questo mercato. Se così non dovesse essere, i rossoneri sono pronti a tenere Colombo come terza punta dopo l’ottima stagione disputata con il Lecce nello scorso campionato.