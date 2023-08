Il Milan lotterà per lo scudetto? Risponde Giroud!

A livello di risultati il Milan non ha chiuso in maniera ottimale la sua tournée negli USA, ma le prestazioni dei singoli hanno lasciato soddisfatto Stefano Pioli.

Tre sconfitte nel pre-stagione non sono mai facili da mandare giù, ma la qualità che ha messo in campo il Milan in queste partite è bastata a Pioli per prendere consapevolezza dei punti solidi su cui continuare a lavorare nelle tre settimane che mancano all’inizio della Serie A.

Uno dei capisaldi di questo Milan rimane il veterano Olivier Giroud, che dopo la gara ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita a MilanTV:

“Le mie sensazioni sono buone, ero solo un po’ stanco. Ci hanno fatto correre tanto. Sono molto felice con i nuovi ragazzi che fanno parte della squadra. Hanno una buona mentalità. Oggi l’efficacia ha fatto la differenza”.

Poi, continuando a parlare dei suoi, tanti, nuovi compagni:

“Tijjani sta facendo molto bene, con Okafor e Chukwueze siamo più forti dell’anno scorso. Dobbiamo semplicemente trovare una relazione sul campo con la nostra mentalità e il nostro modo di giocare“.

Le parole di Giroud sulla corsa scudetto

Quando gli si chiede se il Milan quest’anno potrà competere per lo scudetto:

“Per lo Scudetto ci sono 5-6 squadre, come l’anno scorso e due anni fa: Napoli, Inter, Juve, Lazio e Roma. Sarà difficile, ma siamo molto carichi“.

Parole importanti quelle del francese, in piena preparazione estiva, ma già molto motivato ad affrontare la stagione che verrà, assieme ai suoi vecchi e nuovi compagni.