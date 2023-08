Il Milan non riesce a cederlo: c’è un ostacolo difficile da superare

Il Milan sta provando a cedere un calciatore finito fuori dai piani di Pioli. Arrivare al divorzio, però, non si preannuncia affatto facile.

Si sta muovendo su più fronti il Milan. Il club, da una parte, sta per ufficializzare l’acquisto di Yunus Musah dal Valencia e conta di regalare a Stefano Pioli un ulteriore attaccante: la scelta era inizialmente ricaduta su Alejo Veliz ma il 19enne del Rosario Central ha deciso di accettare il corteggiamento del Tottenham. Dall’altra, si proverà a sfoltire la fin troppo ampia rosa e trovare una sistemazione alternativa agli elementi ritenuti non più imprescindibili dall’allenatore.

Salutato Ante Rebic, la società adesso sta definendo la partenza di Charles De Ketelaere finito nel mirino dell’Atalanta. I contatti sono andati avanti in maniera fruttuosa nelle ultime ore, consentendo alle parti di trovare l’intesa decisiva sulla base di un prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 22 milioni. L’improvviso inserimento del Fulham, però, ha spinto il trequartista a mettere in stand-by l’operazione che lo porterebbe alla corte di Gian Piero Gasperini e prendersi del tempo per valutare bene il da farsi.

Divorzio in vista anche per Junior Messias, destinato a scivolare ai margini della formazione titolare dopo gli acquisti di Luka Romero, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. Il Besiktas si sono fatti avanti in maniera concreta tuttavia l’ex Crotone preferirebbe rimanere in Italia. Possibile, in tal senso, uno sbarco al Torino con cui nei giorni scorsi il Milan aveva iniziato a parlare di Wilfried Singo (in scadenza tra meno di un anno). Segnato, infine, il destino di una punta che ha deluso le aspettative sia del club che della tifoseria.

Milan, si complica una cessione: l’ostacolo complica l’addio

Parliamo di Divock Origi, sbarcato in città nel luglio 2022 con l’obiettivo dichiarato di sottrarre ad Olivier Giroud il ruolo di riferimento offensivo principale della formazione di Pioli. La realtà, invece, si è rivelata diametralmente opposta rispetto ai sogni: appena 2 gol ed un assist in 36 apparizioni complessive, 9 partite saltate per infortunio e numerose prestazioni incolori. Un bottino deludente, che porterà all’inevitabile addio. Cederlo, in ogni caso, non si preannuncia affatto facile.

L’ex Liverpool, infatti, percepisce uno stipendio alto (4 milioni netti all’anno) che ha raffreddato l’interesse della maggior parte delle squadre a lui interessate. Restano in corsa, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, alcuni team della Premier League e dell’Arabia Saudita. Il Milan intanto, come testimoniato dalla scelta di non convocarlo nella tournée disputata negli Stati Uniti, è stato chiaro: per lui non c’è più spazio.