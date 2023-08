Il Milan spiazza tutti: occhi sul figlio d’arte per il centrocampo

Nonostante i tanti colpi, i Rossoneri vogliono continuare a rinforzare il centrocampo e nel mirino c’è anche un figlio d’arte.

Senza ombra di dubbio il reparto del Milan che più di tutti sta subendo variazioni è il centrocampo. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle per quasi 80 milioni di euro ha inizialmente lasciato un vuoto, che è stato però ampiamente colmato (proprio grazie al tesoretto ricevuto dalla cessione dell’ex Brescia) con gli arrivi di Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Yunus Musah.

Non sembra però infatti finita qui. Il pressing del Fenerbahce per quanto riguarda Rade Krunic sta aumentando e la cessione del serbo al club turco è sempre più concreta. Tra i possibili sostituti spicca Nico Dominguez del Bologna, ma nelle ultime ore secondo Tuttosport circola anche il nome di Federico Redondo, classe 2003 e figlio d’arte del celebre centrocampista.

Milan su Federico Redondo per seguire le orme del padre

Tra i prospetti più interessanti del panorama calcistico argentino c’è sicuramente Federico Redondo. Il centrocampista classe 2003 porta un cognome pesante, il papà Fernando è stato una leggenda del Real Madrid e ha chiuso la sua carriera proprio al Milan con il quale ha vinto anche una Champions League nel 2003. Federico però non sembra avere nulla da invidiare e a 20 anni è già pronto a sbarcare in Europa.

Il giovane centrocampista gioca all’Argentinos Juniors (club nel quale ha mosso i primi passi anche il papà) e ha una valutazione di circa 5 milioni di euro, cifra decisamente bassa per le potenzialità del calciatore, che però potrebbe lievitare notevolmente nel caso in cui dovesse partire un’asta. Proprio per questo motivo i Rossoneri dovranno giocare d’anticipo se vogliono affondare il colpo.

Tale padre tale figlio, chi è Federico Redondo?

Federico è tra i centrocampisti di maggiore prospetto dell’intero Sudamerica e se buon sangue non mente non ci vorrà molto per la sua consacrazione nel grande calcio. Il mediano classe 2003 ha già collezionato oltre 40 presenze con l’Argentinos Juniors e ha potuto muovere i primi passi anche in Copa Libertadores.

Lo scorso maggio ha anche giocato nell’Argentina U20 di Javier Mascherano nei Mondiali di categoria (che hanno visto l’Italia arrivare seconda) giocati proprio in casa. Le ottime prestazioni nell’ultima stagione potrebbero anche convincere il ct Lionel Scaloni di convocarlo in Nazionale maggiore, fresca vincitrice dei Mondiali in Qatar giocati lo scorso inverno.