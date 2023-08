Il Milan vuole sistemarlo altrove: tre opzioni per lui

Il Milan, dopo aver ceduto Rebic al Besiktas, continua a sfoltire la rosa. Un rossonero è finito nel mirino di tre club: addio vicino.

Dopo aver piazzato il colpo Yunus Musah, il Milan ha messo temporaneamente in stand-by il mercato in entrata concentrandosi sulle operazioni tese a sfoltire la fin troppo ampia rosa a disposizione di Stefano Pioli. Finora a lasciare la compagnia è stato Ante Rebic, ceduto a titolo definitivo al Besiktas ma la lista degli addii è destinata ad allungarsi a breve. Sono infatti numerosi i componenti dell’attuale gruppo, ritenuti non fondamentali dal tecnico, ad avere un futuro lontano da Milano.

Uno di questi risponde al nome di Divock Origi, fuori dai piani in seguito alle numerose prestazioni negative fornite nella scorsa stagione (appena 2 gol in 36 apparizioni). Il belga, escluso dalla tournée disputata negli Stati Uniti, spera di fare rientro in Premier League tuttavia l’alto ingaggio percepito ha raffreddato l’interesse mostrato dal West Ham. Via pure Junior Messias, scivolato ai margini in seguito agli acquisti di Luka Romero, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. L’ex Crotone, in particolare, è ad un passo dal Genoa.

I contatti sono andati avanti avanti in maniera proficua nelle ultime ore, consentendo alle due società di definire i contorni economici dell’operazione. L’esterno si trasferirà nella città della Lanterna a titolo definitivo per 2.5 milioni e firmerà un triennale da 2 milioni netti all’anno. Altri 4 milioni verranno garantiti da Fodé Ballo-Touré, che ha deciso di accettare il corteggiamento del Werder Brema che ha battuto la concorrenza del Bologna.

Milan, imminente la cessione: tre opzioni per lui

In lista di sbarco anche Lorenzo Colombo rientrato alla base dopo la buona stagione vissuta in prestito al Lecce. Il centravanti classe 2002 ha totalizzato 5 gol e 2 assist con indosso la maglia giallorossa, fornendo così un buon contributo nella cavalcata verso la salvezza. Pioli, che in queste settimane ha avuto modo di valutarlo da vicino, vorrebbe tenerlo ritenendolo per caratteristiche fisiche l’alter-ego ideale di Olivier Giroud.

In realtà, però, lo scenario più probabile resta il divorzio. Il centravanti, chiuso dal francese e dal neo acquisto Noah Okafor, ha espresso il desiderio di andare via così da giocare con maggiore continuità e incamerare ulteriore esperienza. I rossoneri contano di esaudire le sue richieste ed attendono offerte ufficiali. Per lui, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, hanno iniziato a muoversi tre società di Serie A: si tratta del Genoa, del Frosinone e del Cagliari. Il Milan, una volta ceduto Colombo, proverà a prendere un ulteriore attaccante. Il preferito era Alejo Veliz tuttavia l’argentino, proprio in questi giorni, ha deciso di accettare la proposta del Tottenham.