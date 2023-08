Loftus-Cheek carica l’ambiente: “Abbiamo il dovere di pensare a vincere”

Ruben Loftus-Cheek è stato uno dei nove acquisti di questa sessione estiva di mercato del Milan. Scopriamo le sue parole.

L’impatto di Loftus-Cheek al Milan è stato molto positivo. Il centrocampista inglese, arrivato dal Chelsea in questa sessione di mercato, ha l’arduo compito di non far rimpiangere Sandro Tonali e finora sembra avere tutte le carte in regola per farlo.

La sua fisicità e le sue caratteristiche tecniche stanno già facendo impazzire i tifosi che quest’oggi hanno potuto incontrarlo a un Meet&Greet.

Le parole di Loftus-Cheek

Di seguito le parole di Ruben Loftus-Cheek al Meet&Greet con alcuni tifosi all’AC Milan Store Downtown in Galleria San Carlo riportate da Sky Sport.

Incontrare i tifosi è stato molto bello. Sono stati dei primi mesi fantastici con il Milan e riuscire a trovare la prima vittoria lunedì è stato perfetto. Adesso pensiamo a sabato. Con il Bologna è stata una partita molto difficile. Riuscire a mantenere la porta inviolata e a vincere è stato perfetto. Adesso vogliamo dare continuità e continuare a migliorarci. Penso che come squadra e come singoli del Milan abbiamo il dovere di pensare di vincere: che sia la Champions o lo Scudetto.

Loftus-Cheek ha proseguito parlando di Pulisic, dei suoi altri compagni e di Pioli.

Ho giocato con Christian per un po’, lui è un top player e un gran talento. A Milano è una grande opportunità in cui può mostrare tutte le sue qualità e quello che sa fare. Per lui è stato un esordio perfetto. Vogliamo spingerci a vicenda e aiutarci a vicenda per migliorare. Tutti i ragazzi sono fantastici, ma Tijjani è molto affamato e sta facendo bene negli ultimi mesi: lui mi ha impressionato di più ed è anche un bravo ragazzo. Io e Pioli abbiamo un’ottima relazione e spero migliorerà quando imparerò l’italiano: al momento è ancora un po’ difficile. Spero di iniziare a imparare l’italiano presto.

Il centrocampista inglese, infine, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi dicendo che il Milan vuole vincere ogni partita perché è una grande squadra. Inoltre, pensa che si possano raggiungere obiettivi importanti quest’anno e che l’obiettivo è quello di lavorare il più possibile.

Ha concluso ringraziando i tifosi per il supporto nella prima sfida a Bologna e infine ha detto che non vede l’ora di conoscerli a San Siro.