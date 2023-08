Milan, agente in sede: cessione complicatissima

Il Milan continua ad essere protagonista sul mercato. Convocato l’agente in sede: in cantiere una nuova cessione.

È ben lungi dall’essersi conclusa la rivoluzione in casa Milan. Alla corte di Stefano Pioli sono arrivati ben 8 nuovi giocatori tuttavia il club non intende fermarsi qua: il tecnico, salvo sorprese, riceverà anche Marco Pellegrino. I contatti con il Platense (che non lo ha utilizzato nell’ultima gara di campionato) sono andati avanti, consentendo alle parti di trovare l’accordo sulla base di 3 milioni più bonus ed una percentuale sulla futura rivendita. Al tempo stesso, in cantiere ci sono altre operazioni in uscita.

A lasciare la compagnia finora sono stati Ante Rebic (trasferitosi al Besiktas), Junior Messias (al Genoa), Charles De Ketelaere (all’Atalanta) e Matteo Gabbia (al Villarreal). Lo stesso destino toccherà ad un altro calciatore dell’attuale gruppo, finito fuori dai piani dell’allenatore rossonero. Parliamo di Mattia Caldara, reduce dalla deludente esperienza in prestito vissuta allo Spezia e conclusa con la retrocessione in Serie B. L’ex Atalanta, fino a qualche giorno fa, sembrava potesse rimanere in gruppo e raccogliere così il testimone lasciato da Gabbia.

Pioli, dopo averlo visto in campo nelle amichevoli estive, in seguito ha però cambiato idea dando mandato alla propria dirigenza di venderlo. In sede, nelle ultime ore, è quindi arrivato il suo agente Giuseppe Riso con il quale si cercherà di trovare una soluzione condivisa capace di soddisfare tutte le parti in causa. Il 29enne (in scadenza nel 2024) piace ad una squadra della Serie A tuttavia riuscire a concretizzare il divorzio non appare facile.

Milan, l’agente è in sede: la cessione si complica

Alla corsa in particolare si è iscritto il Verona, che lo ritiene un buon elemento da regalare a Marco Baroni. L’interesse nei confronti del difensore è concreto tuttavia l’alto stipendio da lui percepito, ovvero 3 milioni netti all’anno, ha fatto finire la trattativa in stand-by. Uno stallo che potrebbe favorire l’inserimento del Besiktas, che nelle scorse settimane ha più volte chiesto informazioni sull’ex Juventus.

Il Milan dal canto suo, in attesa di ricevere proposte ufficiali per Caldara, si prepara a formalizzare l’ingaggio di Pellegrino. Imminente pure la partenza di Fodé Ballo-Touré, ad un passo dal Werder Brema pronto a versare nelle casse rossonere 4 milioni. Risorse che verranno subito utilizzate per prendere uno tra Riccardo Calafiori ed Emanuele Valeri che, di recente, ha rifiutato la proposta di rinnovo ricevuta dal Lecce. Un’occasione di mercato attualmente al vaglio del management coordinato dal proprietario Gerry Cardinale. I fuochi d’artificio proseguono.