Milan, che assist: “Non voglio giocatori scontenti”

Il Milan si sta preparando per l’inizio della stagione con Pioli ma nel frattempo arriva un assist sotto il punto di vista del mercato: ecco le dichiarazioni.

Il Milan sa che, prima dell’inizio della stagione, deve mettere ancora al proprio posto qualche tassello tra entrate e uscite. Giorgio Furlani sta piazzando gli esuberi e sta lavorando sui possibili acquisti. A tal proposito, arrivano delle dichiarazioni che potrebbero essere un assist di mercato.

Il Milan è alle prese, tra le altre, anche con la questione legata al futuro di Rade Krunic. Il giocatore piace soprattutto a un club estero ma i rossoneri stanno facendo di tutto per convincerlo a restare e per convincerlo del progetto. Pensando anche a un aumento dell’ingaggio da 1,5 milioni di euro a 2,5 milioni di euro, come reso noto da ‘SportMediaset’.

Se questo non dovesse però bastare e il giocatore dovesse decidere di partire verso nuovi orizzonti, il Milan dovrebbe correre ai ripari. E perciò ha già adocchiato qualche profilo che potrebbe essere quello giusto. Tra questi c’è come primo nome della lista quello di Nicolas Dominguez. Di lui ha parlato in conferenza Thiago Motta.

Calciomercato Milan, assist da Thiago Motta in conferenza? Le parole su Dominguez

In conferenza stampa ha parlato quindi così Thiago Motta: “Nico Dominguez, insieme a Schouten, penso sia un giocatore importante, è sotto gli occhi di tutti”. Però poi avvisa, dando un assist al Milan interessato proprio al profilo di Nicolas Dominguez: “Io non voglio giocatori scontenti, voglio giocatori che diano il massimo per la squadra. Queste decisioni c’entrano poco con me, c’entrano più con la dirigenza, ma non solo qui, dappertutto”.

Thiago Motta quindi fa anche riferimento a un mercato che non lo sta soddisfacendo ma che poco dipende da lui. Il Milan continua perciò a seguire da molto vicino Dominguez, sperando di poter sfruttare la sua volontà di cambiare aria e, perché no, compiere il salto di qualità. Specialmente in caso di partenza di Rade Krunic per cui sono nelle scorse ore arrivate le avance del Fenerbahce. Insomma una situazione di mercato potenzialmente tutta da scrivere.