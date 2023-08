Milan, ecco la ciliegina sulla torta: colpo last minute

Il Milan, nonostante i vari acquisti già ufficializzati, non intende fermarsi. Pronto un altro colpo teso a far sorridere Pioli.

Saranno incandescenti, per il Milan, gli ultimi giorni di mercato. Il club infatti, nonostante la ricca campagna acquisti fin qui condotta, entro il 31 agosto cercherà di regalare a Stefano Pioli altri rinforzi volti a potenziare la rosa rossonera. Prima, però, sarà necessario sfoltire l’attuale gruppo e concretizzare almeno un paio di operazioni in uscita. Salutato Charles De Ketelaere (ufficiale il suo passaggio all’Atalanta), ora in cantiere ci sono le cessioni di Fodé Ballo-Touré e Lorenzo Colombo.

Il terzino, nella scorsa stagione, è stato impiegato con il contagocce dal proprio allenatore: appena 10 presenze in campionato per un totale di 518 minuti trascorsi in campo più ulteriori 4 in Champions League. Per lui si è fatto avanti il Werder Brema, piazzatosi in pole position dopo aver battuto la concorrenza del Bologna. L’affare risulta in dirittura di arrivo e consentirà al Milan di incamerare 4 milioni: risorse fresche che verranno utilizzate per ingaggiare il suo sostituto, ovvero Riccardo Calafiori pronto a lasciare il Basilea.

Via anche il centravanti classe 2002, reduce dall’ottima esperienza vissuta in prestito al Lecce (5 gol e 2 assist in 33 apparizioni). Pioli lo apprezza e gradirebbe averlo ancora a disposizione tuttavia la folta concorrenza nel ruolo ha spinto Colombo a chiedere il divorzio: sulle sue tracce ci sono il Cagliari ed il Genoa. Dalla corsa si è invece defilato il Frosinone, tornato a sognare l’ingaggio di Kaio Jorge della Juventus. L’addio, a titolo temporaneo, andrà in scena nei prossimi giorni ed obbligherà il management guidato da Gerry Cardinale ad arruolare un adeguato rimpiazzo.

Milan, ecco la ciliegina sulla torta: nuovo acquisto per Pioli

Pioli, in particolare, ha chiesto un alter-ego di Olivier Giroud strutturato dal punto di vista fisico capace di utilizzare bene il corpo e favorire l’inserimento dei compagni. Diversi i profili attualmente al vaglio della dirigenza: uno di questi corrisponde ad Armando Broja, fermo da dicembre a causa di un grave infortunio e ritenuto non fondamentale nei piani del Chelsea. Il Milan, sfruttando gli ottimi rapporti con i Blues, proverà a prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

La seconda pista battuta conduce ad Hugo Ekitike, scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico del Paris Saint Germain Luis Enrique. Il quale, nella gara di debutto in campionato contro il Lorient, lo ha fatto entrare ad 8 minuti dal fischio finale. La valutazione, in ogni caso, resta alta: serviranno almeno 30 milioni per portarlo via dalla città della Tour Eiffel.