Milan, prendi lui: “Sarebbe prezioso”

Il Milan ha stupito anche i più scettici con le diverse operazioni di mercato messe a segno: adesso è arrivato anche un consiglio su un altro giocatore.

Il Milan si è mosso fin qui agilmente sul mercato e ha stupito anche i più scettici. Per Giorgio Furlani e Stefano Pioli è arrivato per ultimo anche un consiglio su un profilo che potrebbe fare comodo. Ecco di chi si tratta.

Il Milan ha raggiunto diversi obiettivi prefissati sul mercato ed è andato così a coprire quei reparti rimasti scoperti. Certo manca ancora qualche tassello da andare a incastrare, con gli esuberi da piazzare in uscita, ma il grosso è stato fatto.

Nel mentre, però, l’ex giocatore Ruud Krol ha detto la sua su un nome che secondo lui potrebbe fare molto comodo ai rossoneri e specialmente a Stefano Pioli. Si tratta di un olandese, come lui, attualmente in forza all’Atalanta. Dea che in ogni caso difficilmente potrebbe lasciarlo partire. Specialmente a cifre contenute, viste le richieste per gli altri suoi ormai ex calciatori.

Milan, il suggerimento da parte di Krol: il giocatore che può essere “prezioso”

Ruud Krol, ex giocatore olandese, ha parlato a ‘Tuttosport’ così di un giocatore che vedrebbe molto bene al Milan (e non solo). Le sue parole: “Koopmeiners è un grande giocatore. Ha caratura internazionale e fa il titolare nella nazionale olandese: lo vedrei sicuramente bene in una big. Milan? Sarebbe certamente prezioso per i rossoneri come per la Juventus, ad esempio”.

E poi, sempre su questa scia, ha parlato di quello che potrebbe essere il giocatore olandese erede proprio di Koopmeiners: “Tijani Reijnders è un giovane molto promettente. Ha tante qualità. L’anno scorso ha fatto una stagione fantastica con l’AZ Alkmaar sia in Eredivisie sia in Conference League”.

“A Reijnders – ha concluso – piace attaccare e sganciarsi in avanti. Per capirci: non può fare il regista alla Lobotka, ma come mezzala lo vedo bene. È bravo a inserirsi e a calciare in porta: con i suoi movimenti diventa uno che può fare diversi gol”. Quindi promuove a pieni voti uno dei nuovi acquisti rossoneri.