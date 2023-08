Milan-Torino, dubbi sui rigori per i rossoneri: la moviola

Il Milan ha battuto per 4-1 il Torino grazie a un’ottima prestazione nel complesso. I rigori assegnati, però, destano qualche dubbio. La moviola.

Nella serata di ieri il Milan ha vinto la sua seconda partita stagionale. I rossoneri, dopo il successo per 0-2 alla prima giornata contro il Bologna, hanno confermato quanto di buono fatto vedere e hanno strapazzato il Torino per 4-1.

Per gli uomini di Stefano Pioli sono andati in gol: Pulisic, Theo Hernandez e Giroud con una doppietta – non è servito a nulla il gol del momentaneo pareggio di Schuurs. L’attaccante francese ha segnato entrambe le sue reti da calcio di rigore, assegnazioni che non hanno convinto in molti.

La moviola di Milan-Torino

Il Milan di Stefano Pioli ha vinto e convinto nel match di ieri sera, anche se i rigori fischiati sono stati molto dubbi. Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha provato a fare chiarezza analizzando gli episodi alla moviola.

Per quanto riguarda il primo, non è ritenuto da calcio di rigore considerando la dinamica di gioco. In quella circostanza, infatti, Giroud e Buongiorno stavano duellando ma quando l’attaccante francese si abbassa il pallone colpisce il braccio del difensore.

Sul secondo rigore, invece, non ci sono dubbi. Il pestone di Schuurs su Leao merita il fischio arbitrale, anche se l’azione era partita da un contatto molto dubbio tra Krunic e Vlasic nell’area di rigore rossonera. Tra l’altro in nessuna delle due circostanze a fischiare era stato Mariani, che si è dovuto avvalere dell’ausilio del Var.