Musah al Milan, è fatta: svelata la data delle visite mediche

Yunus Musah sarà un nuovo giocatore del Milan, è fatta per il suo trasferimento. Stabilita la data delle visite mediche.

Yunus Musah sarà l’ottavo acquisto del Milan in questa sessione di mercato. Il centrocampista statunitense torna in Italia dopo esserci cresciuto fino ai nove anni. Lo statunitense poi, a causa di motivi familiari, si è trasferito a Londra dove l’Arsenal non ha perso l’occasione di inserirlo nel proprio settore giovanile.

Finalmente il classe 2000 tornerà nel Belpaese e questa volta vestirà la maglia del Milan: è stato svelato quando svolgerà le visite mediche.

Quando Musah svolgerà le visite mediche

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è tutto fatto da domenica per il passaggio di Musah dal Valencia al Milan. I due club, che hanno trovato un’intesa sulla base di un trasferimento per 20 milioni di euro, stanno firmando gli ultimi documenti per concludere l’affare.

Il centrocampista statunitense questa settimana sarà in Italia per svolgere le visite mediche di rito per il suo nuovo club ed è pronto a mettersi a disposizioni di Stefano Pioli non appena i rossoneri torneranno nel capoluogo lombardo al termine della tournée statunitense.