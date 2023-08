Olivier Giroud, clamoroso retroscena: offerta irrinunciabile

Clamoroso retroscena che riguarda Olivier Giroud, che ha ricevuto un’offerta irrinunciabile per lasciare il Milan quest’estate

Il mercato del Milan è stato caratterizzato soprattutto dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle, che ha fruttato 80 milioni di euro poi reinvestiti per rinforzare tutti i ruoli. Stefano Pioli ha perso un top player, certo, ma ha guadagnato diversi giocatori fantastici.

Su tutti, Samu Chukwueze che si candida a essere uno dei migliori acquisti della Serie A. E poi Christian Pulisic, che vuole rilanciarsi dopo un periodo buio al Chelsea e i vari centrocampisti che permetteranno all’allenatore di passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3.

Quel che è chiaro, però, è che il problema dei rossoneri la scorsa stagione è stato, per la maggior parte, quello di una panchina corta. Proprio per questo Furlani e Moncada stanno ancora cercando un difensore e un attaccante. Anche se Noah Okafor, arrivato dal Salisburgo, ha dato ottimi segnali come sostituto di Olivier Giroud.

Emerge un retroscena di mercato che riguarda il centravanti francese e una grandissima offerta arrivata dall’Arabia Saudita. Una di quelle che poteva svoltare gli ultimi anni di carriera del giocatore a livello economico. Giroud è un classe ’86 ed è stato davvero tentato dalla Saudi Pro League.

Milan, super offerta dall’Arabia Saudita per Giroud: il retroscena

A svelare questo retroscena di mercato è stato Nicolò Schira, che ha spiegato che due mesi fa un club del fondo sovrano saudita PIF ha offerto a Giroud biennale da 12 milioni di euro l’anno, con opzione per un’altra stagione.

Ma il centravanti francese ha scelto il Milan, si è calato completamente nella realtà rossonera e vuole continuare a vincere a Milano. Almeno per adesso, i soldi non gli interessano. Vuole essere centrale nel progetto di Stefano Pioli e lo è sempre di più, man mano che il tempo passa.

Qualche mese fa, è arrivato anche il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2024. L’eventuale rinnovo arriverà solo a fine stagione, ma è chiaro che per non distruggerlo fisicamente, il Milan dovrà trovare un’alternativa valida. Non può giocare tutte le partite come fatto la scorsa stagione. Per una questione fisica non può avere la stessa brillantezza di sempre e questo danneggia e non poco i rossoneri.

Okafor può affermarsi come un ottimo calciatore, che può agire anche da prima punta. Colombo è vicino alla cessione e il club sta cercando una soluzione più pronta, dopo che Origi ha praticamente fallito il suo passaggio al Milan.