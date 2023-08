Pioli: “Operato benissimo sul mercato, ma possiamo migliorare”, annuncio su una cessione

Si è concluso da pochi minuti il match tra il Milan e il Torino. I rossoneri hanno vinto 4-1. Le parole di Stefano Pioli.

Il Milan ha vinto la seconda partita stagionale. Dopo il successo arrivato lunedì sera a Bologna per 0-2, questa sera è arrivato un trionfo per 4-1 contro il Torino. Gli uomini di Stefano Pioli sono stati artefici di un’ottima prestazione sin dal 1′.

Il tecnico parmense ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le dichiarazioni di Stefano Pioli nel post partita di Milan-Torino.

Il nostro obiettivo è lottare per due competizioni. Sono contento di oggi perché abbiamo mostrato dei passi in avanti rispetto alla partita con il Bologna. Abbiamo tanti giocatori con le caratteristiche che cercavamo e sono molto contento del lavoro del club. Il nostro modo di giocare è stato sempre molto offensivo. Oggi abbiamo cominciato bene la partita anche a livello di pressione. Mercato? Giroud è un grandissimo centravanti, ma siccome vogliamo essere competitivi, bisogna mantenere alte le prestazioni a livello mentale e fisico e nessuno può garantire il massimo delle prestazioni per tutte le partite della stagione. Quindi dobbiamo avere una rosa molto ampia e competitiva. Posso alternare 4-2-3-1 e 4-3-3 quando tutti saremo nelle condizioni migliori. Però saremo più offensivi non grazie al modulo, ma grazie alle posizioni che occuperemo in campo.