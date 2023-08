Roma-Milan, scelto l’arbitro del big match: la designazione

Scopriamo la designazione completa del big match dello Stadio Olimpico di venerdì sera tra Roma e Milan.

Il calciomercato è ancora aperto e le prossime ore saranno caldissime in casa Milan. I rossoneri, infatti, stanno lavorando con il Porto per una trattativa lampo per Taremi. Il tempo, però, stringe considerando che questa sessione estiva di mercato si concluderà venerdì alle 20:00.

Per il Diavolo è tempo anche di pensare al campo poiché sempre nella serata di venerdì andrà in scena il big match dello Stadio Olimpico contro la Roma. Scopriamo la designazione arbitrale, diramata nella giornata odierna, della sfida di Roma.

La designazione arbitrale di Roma-Milan

Venerdì sera alle 20:45 andrà in scena la sfida tra Roma e Milan valevole per la terza giornata di Serie A. Ad arbitrare il big match sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini. I due guardalinee, invece, saranno Meli e Alassio. Il quarto uomo sarà Davide Massa. Al VAR ci sarà Massimiliano Irrati, mentre l’AVAR sarà Di Vuolo.

Per il direttore di gara sarà la sesta volta in cui arbitrerà un match dei rossoneri. Nelle 5 gare precedenti, dirette tutte durante la scorsa stagione, per il Milan sono arrivati tre successi, un pareggio e l’eliminazione in Coppa Italia contro il Torino. Finora, invece, sono state solo due le volte in cui ha arbitrato la Roma. Per i giallorossi sono arrivati un successo e un pareggio.