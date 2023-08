Zoe Cristofoli, fisico da urlo: selfie bollente in spiaggia (FOTO)

Il Milan ritiene incedibile Theo Hernandez e rifiuterà qualsiasi proposta per lui. La sua compagna, intanto, sfoggia un fisico da urlo.

Non si è affatto conclusa la rivoluzione che il Milan ha avviato sfruttando gli 80 milioni incamerati dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle. Il club, dopo aver regalato 8 nuovi acquisti al tecnico Stefano Pioli tesi a potenziare la rosa a sua disposizione, entro la fine del mercato conta di prendere ulteriori innesti e cedere gli elementi dell’attuale gruppo ritenuti non imprescindibili. Proposte per i top player rossoneri non verranno prese in alcun modo in considerazione: Theo Hernandez, quindi, è destinato a rimanere a Milano insieme alla compagna Zoe Cristofoli.

Il francese nella scorsa stagione ha messo a referto 45 apparizioni di cui 32 in campionato, 11 in Champions League, una in Supercoppa italiana ed una in Coppa Italia “condite” da 4 gol e 5 assist. Un bottino positivo che gli ha consentito di risultare spesso determinante per le sorti della propria squadra e di finire nel mirino di varie società estere. Il Real Madrid, ad esempio, negli scorsi mesi aveva valutato l’idea di riportarlo alla base salvo poi doversi arrendere e spostare altrove i riflettori.

Alla corsa si erano poi iscritti il Manchester City, l’Atletico Madrid ed il Newcastle ma la risposta fornita dal management guidato dal proprietario Gerry Cardinale è stata la stessa: il terzino 25enne rappresenta una colonna portante della formazione ed è destinato a restare ancora per diversi anni alla corte di Pioli. Una buona notizia sia per il tecnico (il quale non a caso lo ha promosso capitano) che per i tifosi che, con la sua conferma in squadra, avranno di nuovo l’occasione di rivedere a “San Siro” la fidanzata del calciatore.

Milan, Lady Hernandez continua a dare spettacolo su Instagram

Theo Hernandez e Cristofoli, come noto, si sono conosciuti nel corso di una cena organizzata da amici in comune nel 2020 e da quel momento non si sono più lasciati. Il 7 aprile 2022 i due hanno festeggiato la nascita del primo figlio: un lieto evento che ha portato ulteriore gioia nelle loro vite. Cristofoli, oltre ad essere mamma, è anche una vip su Instagram dove spesso pubblica foto in pose intriganti sempre molto apprezzate dai suoi follower: in quella pubblicata nelle scorse ore tramite una story, che la vede indossare un bikini in spiaggia, sfoggia un fisico perfetto che ha mandato in estasi gli utenti.

Lei e Theo Hernandez rimarranno in città mentre a breve sarà il suo vice, Fodé Ballo-Touré, a fare le valigie. Il senegalese, infatti, è ad un passo dal Werder Brema che ha battuto la concorrenza del Bologna. L’affare viaggia verso la chiusura: il Milan è pronto ad incassare 4 milioni.