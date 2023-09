“Atmosfera ostile”, Howe non le manda a dire su San Siro!

L’allenatore del Newcastle, Eddie Howe, commenta la partita pareggiata contro il Milan dedicando un pensiero anche a San Siro.

La sfida di esordio della Champions League tra Newcastle e Milan si è conclusa sullo 0-0, un pareggio che sta certamente più stretto al Milan. A commentare la partita, oltre al tecnico rossonero Stefano Pioli, ci ha pensato anche il collega inglese Eddie Howe che ha difeso la prestazione dei suoi giocatori e ha commentato anche l’accoglienza riservata da San Siro.

L’allenatore del Newcastle, Eddie Howe, ha commentato la partita in conferenza stampa dopo il triplice fischio. Molti gli argomenti trattati dal tecnico inglese, qui di seguito le sue dichiarazioni:

Sull’accoglienza di San Siro: “L’atmosfera era parecchio ostile, non potevamo sottovalutarlo ma per quasi tutti queste sono nuove esperienze. Dovremo sviluppare le nostre qualità”.

“Innanzitutto era importantissimo difendere la porta ma noi non l’abbiamo impostata così, volevamo spingere il Milan verso la propria porta e non ce l’abbiamo sempre fatta. Abbiamo perso intensità, il Milan ha creato molto e siamo dovuti rimanere sempre a coprire ma l’abbiamo fatto bene”.

Sulla prestazione dell’ex Tonali: “Sandro ha fatto un buon lavoro, era una partita molto emotiva per lui. Penso che il modo in cui ha performato è stato unico, nessuno ce l’avrebbe fatta con quel carico emotivo addosso. Ci ha inoltre aiutato nella fase difensiva. C’è molto da attendersi da questo giocatore, ora va gestito anche per evitare gli infortuni”.

Infine Howe commenta lo 0-0 finale: “Ci è mancata un po’ di fortuna. Questo pareggio non è deludente, ci siamo ritrovati a volte a difendere col corpo. Non potevamo sottostimare nulla da parte loro, dovremo fare meglio, ma non concentriamoci sui lati negativi. Miglioreremo e dalla prossima partita”.