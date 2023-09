Bartesaghi da brividi: lo ha detto sull’esordio con il Milan!

Dichiarazioni da brividi di Bartesaghi dopo l’esordio arrivato quest’oggi con il Milan nella partita contro il Verona.

Il Milan ieri è tornato alla vittoria contro il Verona per 1-0, dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter per 5-1 e il pareggio in Champions contro il Newcastle per 0-0. Un successo importante per i rossoneri arrivato grazie alla rete di Leao.

A inizio partita, però, i tre punti non erano affatto scontati considerando anche le assenze di Calabria e Theo Hernandez sulle corsie laterali oltre ai giocatori che erano già fermi ai box. A sfruttare l’assenza del terzino francese, però, è stato Davide Bartesaghi che quest’oggi ha debuttato con il Diavolo.

Le parole di Bartesaghi a MilanTV dopo l’esordio contro il Verona

Di seguito le parole di Davide Bartesaghi rilasciate a MilanTV dopo l’esordio nel match contro il Verona.

Emozione indescrivibile, sono ancora senza parole. Era inaspettato… appena mi ha chiamato il mister mi sono tramate un po’ le gambe per l’emozione. Ma ora sono felice per l’esordio.

Il terzino classe 2005 ha parlato anche di quando stato convocato per il ritiro pre campionato.

Quando mi è arrivata la chiamata per fare il ritiro mi sono venuti i brividi. Quando ho varcato i cancelli di Milanello ho detto “Sono qua e ho l’occasione per farlo”. Continuiamo così.

Queste le parole di Bartesaghi dopo l’esordio.