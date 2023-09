Cagliari-Milan, turnover in attacco per Pioli: ballottaggio per sostituire il titolare

I rossoneri scenderanno di nuovo in campo mercoledì contro il Cagliari, alle ore 18:30.

Dopo la bruciante sconfitta subita con i nerazzurri nel derby e il pareggio alla prima uscita di Champions contro il Newcastle, il Milan di Stefano Pioli si è aggiudicato i 3 punti contro il Verona, grazie al gol di Leao nei minuti iniziali della sfida. Per i rossoneri, però, non c’è tempo per pensare al successo perché mercoledì’ si scende di nuovo in campo per la 6° giornata del Campionato, contro il Cagliari di Ranieri.

Cagliari-Milan, dubbio di formazione in attacco per Pioli

Il tecnico rossonero deve fare i conti con gli infortuni che stanno piano piano aumentando in casa rossonera: Maignan dovrebbe rientrare per la sfida di Champions League, mentre al momento sono ai box Theo Hernandez, Kalulu, Calabria e Krunic.

Per evitare nuove assenze, però, Stefano Pioli starebbe pensando di fare un pò di turnover per la partita contro il Cagliari di Ranieri, non tanto per la difesa, dove ha scelte obbligate, bensì per il reparto offensivo.

In queste prime cinque giornate di Campionato, dal primo minuto è sempre partito Oliver Giroud: l’attaccante francese è comunque in grande forma fisica, ma in vista degli impegni contro la Lazio e il Borussia Dortmund, Pioli starebbe pensando di farlo rifiatare contro i sardi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al suo posto ci sarà uno tra Okafor e Jovic, con il primo che ha più possibilità di esordire dal primo minuto con la maglia rossonera, visto anche come è entrato nella sfida con il Verona.