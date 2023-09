Da Kalulu a Maignan, il punto sugli infortunati: Pioli fa chiarezza

Stefano Pioli ha fatto il punto sugli infortunati, da Kalulu a Maignan, alla vigilia di Milan-Verona durante la conferenza stampa.

Domani pomeriggio alle 15:00, il Milan scenderà nuovamente in campo per la quinta giornata di campionato contro il Verona. I rossoneri devono tornare alla vittoria dopo la sconfitta per 5-1 di sabato scorso nel derby contro l’Inter e il pareggio per 0-0 arrivato alla prima giornata di Champions League contro il Newcastle.

In entrambe le partite, il tecnico parmigiano non ha potuto contare su Kalulu a causa di un infortunio subito durante la sosta per le nazionali. Inoltre, proprio contro le Magpies si è fermato anche Maignan. Sui due calciatori transalpini, il tecnico rossonero ha fatto il punto durante la conferenza stampa odierna.

Pioli fa il punto sugli infortunati in conferenza stampa

Nelle ultime settimane sono arrivate notizie negative a Pioli per quanto riguarda le condizioni fisiche dei suoi. Oltre a Kalulu, nel match di martedì contro il Newcastle si sono fermati anche Loftus-Cheek e Maignan. Il primo, però, ha rassicurato i suoi tifosi durante l’evento Off White in cui ha dichiarato che si trattassero solo di crampi e che sarà arruolabile nella sfida di domani contro il Verona. Contro gli Scaligeri, invece, non ci saranno Kalulu e Maignan. Di seguito le parole di Pioli sulle condizioni dei due calciatori francesi.

Maignan potrà saltare due-tre partite o una sola. Bisognerà seguire l’evoluzione giorno dopo giorno, credo non sarà un infortunio lungo. Al suo posto domani ci sarà Sportiello che conosce benissimo le nostre posizioni in campo e i principi di gioco.

Il tecnico rossonero, inoltre, ha fatto il punto anche sul difensore francese.

Seppur lieve, la lesione c’è. Credo che non ci sarà per le prossime tre partite.

Questo è quindi il punto sugli infortunati fatto da Pioli durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona.