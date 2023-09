Da Maignan a Theo passando per Giroud: la situazione verso il derby

Ansia e timore in casa Milan in vista del derby per la situazione dei tre Nazionali francesi: Theo, Maignan e Giroud

La sosta dedicata alle Nazionali è stata poco amichevole nei confronti del Milan. In occasione della qualificazione ai prossimi campionai europei, la Francia ha battuto l’Irlanda, avversaria del proprio girone, con due reti a zero.

Nel match però c’è stato l’infortunio di Oliver Giroud ad una settimana dal derby di Milano contro l’Inter. Le condizioni dell’attaccante non sono le uniche che hanno preoccupato i tifosi rossoneri.

Le condizioni di Theo, Maignan e Giroud in vista del derby

Nelle ultime ore c’è stata parecchia ansia per il Diavolo circa la situazione di Theo Hernandez e Mike Maignan. I due Nazionali francesi hanno saltato l’ultimo allenamento con la squadra.

Questo ha creato più di qualche perplessità legata ad un possibile infortunio di entrambi. Soprattutto il difensore che ha risentito di un fastidio al polpaccio nella sfida contro l’Irlanda.

Secondo SportMediaset i due fidati di Stefano Pioli non dovrebbero mancare all’impegno stagionale più bramato dai tifosi. Per Giroud invece saranno valutate nei prossimi giorni a Milanello le condizioni della sua caviglia.