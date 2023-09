“Ha qualcosa in più”: l’ex Inter fa infuriare i tifosi del Milan

Un ex giocatore dell’Inter ha parlato del derby con il Milan che andrà in scena questo sabato tra le prime due della classe.

Tra poche ore comincerà la settimana del derby della Madonnina che metterà di fronte Inter e Milan in una San Siro che viaggia verso il tutto esaurito. E che sogna un’altra sfida epica.

Come spesso accade in queste situazioni, a pochi giorni dalla grande sfida del quarto turno di campionato vengono raccolte le opinioni e i pronostici di molti ex giocatori, allenatori o comunque addetti ai lavori che hanno il complicato compito di doversi esporre in anticipo tentando di fare una previsione su un match di cartello come questo.

Cruz sottovaluta il Milan: “Derby? L’Inter può dimostrare una volta ancora che ha qualcosa di più”

Ai microfoni dei colleghi de La Gazzetta dello Sport ha parlato un ex centravanti dell’Inter che di derby della Madonnina ne ha giocati molti come Julio Cruz. L’ex attaccante argentino ha parlato di molti argomenti riguardanti la sua ex squadra e tra questi ovviamente c’è stato anche il derby in programma tra pochi giorni. Cruz è sembra molto sicuro dei ragazzi di Inzaghi definendoli con qualcosina in più rispetto ai rivali rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Milan ha costruito una bella squadra ma credo che l’Inter abbia sempre qualcosina in più. Per esempio quella finale di Champions League persa. E persa tutt’altro che male. Significa che dentro di te hai rabbia e voglia di dimostrare che puoi fare un’altra annata di alto livello. Oltre che l’orgoglio. Una annata per vincere. […] Derby? Il fatto di essere andato bene (per l’Inter, ndr) negli ultimi tempi porterà l’Inter a dimostrare una volta ancora che ha qualcosa di più”.

Cruz non nega quindi che il Milan sia una squadra con del potenziale e che ha condotto una buona sessione di mercato. Nonostante ciò da ex giocatore interista (e probabilmente anche da tifoso) ha puntato sui nerazzurri. Per i ragazzi di Pioli quindi c’è da incassare il parere di un ex centravanti come lui che ritiene i rivali nerazzurri superiori.

I tifosi rossoneri si preparano al derby contro l’Inter cercando di dare sostegno alla squadra che però adesso rischia di trovarsi in emergenza infortuni. Per Pioli c’è infatti da tenere conto di un doppio problema che rischia di mettere KO due dei suoi migliori giocatori per questa delicata sfida.