Il Milan non vuole più sbagliare: un figlio d’arte per l’attacco

A tre mesi dal mercato invernale si iniziano a sentire i primi nomi per la causa rossonera che in questo primo mese di campionato e coppe dopo un bell’inizio si è fermato sul più bello.

Il Milan dopo un grande inizio tra Bologna, Torino e Roma nell’ultima settimana ha avuto un grosso calo, complice la pesante batosta contro l’Inter prolungando il digiuno di vittorie contro i cugini. Digiuno che però in casa Milan si è evidenziato anche in zona gol. Solo una rete nelle ultime due partite, del solito Leao. Aumentano i dubbi dunque su Olivier Giroud, il tutto gioca attorno alla sua età e secondo alcuni non può dare le garanzie che servono a Pioli e alla sua squadra.

Con il dirottamento di Okafor sulla fascia, in casa Milan manca un vice Giroud. E vista la grande mole di partite che i rossoneri dovranno affrontare in questa stagione sarà importante trovare un rincalzo di spessore specialmente quando si giocherà ogni tre giorni. La linea prestabilita però è sempre verso i giovani, il Milan infatti ha messo sott’occhio tre nomi, tra cui uno con il padre grande ex rossonero.

Calciomercato Milan, Simic jr per l’attacco

A dare i nomi dei candidati è Calciomercato.com secondo cui sono tre gli attaccanti che ha messo nel mirino il Milan: Roko Šimić, Benjamin Šeško e infine quello di Jonathan David.

Il primo è figlio d’arte rossonero, suo padre è Dario Šimić, ex calciatore del Milan (e dell’Inter) agli inizi anni 2000. L’attaccante gioca nel Salisburgo ed è stato messo tempo fa nel mirino del Milan. Il talento croato dispone di un fisico grande e di una padronanza sotto porta da far invidia, che gli ha dato in Austria la fama del finalizzatore. Il secondo citato invece è Benjamin Šeško, l’attaccante sloveno anche lui è della famiglia Red Bull ma sponda Lipsia: è considerato uno dei maggiori talenti del futuro, non a caso i tedeschi si sono fiondati sul giovane. Ma il calciatore ha già gli occhi della Premier League addosso ed è pronto a fare il grande salto.

L’ultimo della lista è anche il nome più conosciuto ed è quello di Jonathan David come più volte si è ribadito la richiesta del Lille sembra essere difficilmente raggiungibile per molti club. Il calciatore è anche in cima alla lista dei desideri del Napoli in caso di partenza di Victor Osimhen. Il Lille quest’estate chiedeva oltre 70 milioni e con il corso della stagione la cifra potrebbe aumentare, se David manterrà i suoi classici ritmi.