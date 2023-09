Inter-Milan, Pioli nei guai: arrivano conferme, cambio per il derby

Essendo in calo le possibilità che il titolare possa recuperare pienamente entro il derby, Stefano Pioli è pronto a dare una chance al suo sostituto.

A meno di una settimana dal derby contro l’Inter, il Milan è alle prese con i guai fisici che hanno colpito alcuni titolari: Theo Hernandez, Pierre Kalulu e Olivier Giroud. Una situazione particolarmente scomoda per Stefano Pioli saprà solo a ridosso della gara se potrà contare o meno su di loro.

Nel caso dell’attaccante francese, filtra ottimismo sul fatto che possa rientrare in tempo: rientrato a Milanello in anticipo dal ritiro francese, sta svolgendo in questi giorni le terapie necessarie a smaltire la distorsione alla caviglia sinistra rimediata in nazionale. Al netto delle conferme sulla sua possibile convocazione, vi sono comunque dubbi su quello che sarà poi il suo effettivo impiego.

Giroud in dubbio per il derby, Jovic pronto al debutto: il piano di Pioli

Se dovesse risultare infine a disposizione, Giroud rimane il favorito per la maglia da titolare al centro del tridente rossonero. Allo stesso tempo, però, appare verosimile che la sua condizione possa impedirgli di rimanere in campo per tutti i novanta minuti di gioco. In ogni caso, dunque, Pioli sarà costretto a vagliare altre opzioni, se non dall’inizio, quantomeno a gara in corso. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la diretta alternativa al n° 9 francese non sarebbe Noah Okafor, bensì Luka Jovic.

Arrivato a titolo gratuito nelle ore finali della più recente finestra di calciomercato per occupare lo slot di terza punta nella rosa rossonera, il serbo potrebbe dunque fare il suo debutto con la maglia del Milan in un match così importante come il derby. Anche se dovesse accomodarsi inizialmente in panchina, l’ex attaccante della Viola sarebbe pronto a fare il suo ingresso in campo da subentrato.

In tale scenario, i precedenti di Jovic nelle sue personali sfide ai nerazzurri fanno ben sperare l’ambiente rossonero: due gol nei cinque incroci con il Biscione, di cui una particolarmente decisiva. Il riferimento, ovviamente, non è alla più recente, valsa il momentaneo pareggio in un Fiorentina-Inter, ma terminato poi con il risultato di 3-4 in favore degli ospiti.

Piuttosto, occorre tornare indietro agli ottavi di finale di Europa League della stagione 2018-19. In quell’occasione, il nuovo n°15 rossonero mise a segno l’unica rete dello scontro tra andata e ritorno dopo appena sei minuti di gioco a San Siro, regalando così la qualificazione al suo Eintracht Francoforte ed eliminando dalla competizione i nerazzurri, all’epoca allenati da Luciano Spalletti.