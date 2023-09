Pioli in conferenza: “Vogliamo superare il girone”, poi il retroscena sulla visita di Ibra

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del primo match stagionale in Champions League contro il Newcastle.

Per il Milan è già tempo di scendere nuovamente in campo dopo la batosta per 5-1 subita sabato pomeriggio nel derby contro l’Inter. Nel pomeriggio di domani, infatti, è previsto il debutto stagionale in Champions League contro il Newcastle.

Alla vigilia del primo match stagionale della Coppa dei Campioni, ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa.

Le parole di Pioli in conferenza stampa

Sulla partita di domani

“Non è stato semplice preparare la partita di domani, avevamo tanta fiducia sul derby. Ora abbiamo la Champions per fortuna e anche se è stato complicato, abbiamo switchato sul match di domani. Dobbiamo partire con il piede giusto in Champions.”

Su Ibrahimovic

“Doveva venire prima del derby venerdì, ma ha avuto un imprevisto. Per me è stato un piacere rivederlo perché farà sempre parte del Milan. Ci vedremo anche a cena con Zlatan. Ha parlato individualmente con alcuni giocatori. Mi ha chiesto informazioni sui nuovi giocatori, ma niente di particolare. Abbiamo parlato di cose nostre”.

Sul momento del Milan

“Momento più difficile? No, sento con grande peso questi insuccessi nel derby. Se potessi cambiare i risultati, farei di tutto. Purtroppo è andata così. Il gruppo è forte e unito e può reagire dopo il derby perso così. Con i tifosi sono in debito perché sono l’allenatore che ha perso più derby quest’anno. Ma daremo sempre il massimo”.

Su Tonali

“Sarà molto emozionante. Lo abbraccerò con molto affetto perché siamo cresciuti insieme nel nostro percorso. Per lui sarà emozionante tornare a San Siro e gli auguro il meglio, ma dalla prossima partita”.

Sui nuovi nel derby

“I nuovi hanno affrontato la partita con più serenità e non sono stati loro il problema. Non c’è un Milan nuovo e un Milan vecchio, c’è un Milan che non è riuscito a esprimere tutto quello che può”.

Sul miglioramento in Champions

“Migliorarsi non sarà facile perché significherebbe arrivare fino in fondo. Il primo passo sarà superare il girone che è molto equilibrato. PSG favorito, ma le altre sono sullo stesso livello. Girone tosto ma va superato. Domani sarà una partita molto importante”.

Sul Newcastle

“Mi sembra la classica squadra inglese con tanta intensità, pressione e fisicità con 5 giocatori sopra il metro e 90. Tra di noi rientrerà Tomori, poi vediamo tra titolari e cambi per migliorare la squadra durante il match. Loro sono stati costruiti per cercare di primeggiare in Champions”.

Sulle dichiarazioni post derby

“Ho una pagella nettamente insufficiente nei derby e non avete idea di quanto mi pesi. Se potessi andare da ogni tifoso a fargli capire quanto mi pesi lo farei, ma nelle relazioni non contano le parole, ma i fatti e gli atteggiamenti”.

Sul rapporto con la squadra

“Sono sempre molto attento ai comportamenti dei miei giocatori, so benissimo quando la squadra assimila bene le cose che propongo e quando si verifica il contrario. Vado avanti secondo i nostri principi di gioco, poi possono cambiare le posizioni. Magari domani avremo gli stessi concetti, ma posizioni diverse”.

Su Reijnders

“Reijnders è forte, ma non indispensabile perché altrimenti ci renderebbe prevedibili”.

Queste le parole di Pioli durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Newcastle che, nel bel mezzo dello svolgimento, è stata interrotta per un blackout a Milanello.